Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
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Франция подтвердила присутствие трех десятков иностранных лидеров на похоронах Ширака

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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

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