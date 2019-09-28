Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

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