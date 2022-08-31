Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы вернуть Крым, даже если бы удалось захватить его военным путём, — власти Киева столкнулись бы с сопротивлением местного населения при попытке провести в регионе дерусификацию, заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.