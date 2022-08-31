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Путин 31 августа обсудит с членами правительства социальную газификацию в России

Президент России Владимир Путин на совещании в среду обсудит с правительством социальную газификацию, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале
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Lenta.ru
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с членами правительства РФ.
ТАСС
Газ до участка подводят без привлечения денег граждан и за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций.
ТАСС
В России с 2021 года реализуется программа социальной газификации.
Известия

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Президент Путин 31 августа обсудит с правительством России социальную газификацию
Газета.Ruвчера в 08:48
Путин обсудит с членами правительства социальную газификацию
ТАСС17:10
Путин 31 августа проведёт совещание с членами правительства по теме социальной газификации
RT на русскомвчера в 09:52
Путин на совещании 31 августа 2022 года обсудит с правительством социальную газификацию
Комсомольская правдавчера в 09:09
На совместном с президентом совещании обсудят ход социальной газификации
ИА Красная Весна00:04
Путин в среду на совещании с правительством обсудит ход социальной газификации
Интерфаксвчера в 08:36
Путин на совещании 31 августа обсудит социальную газификацию, с докладом выступит Новак
РИА Новостивчера в 08:33

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