Президент Украины Владимир Зеленский не смог бы вернуть Крым, даже если бы удалось захватить его военным путём, — власти Киева столкнулись бы с сопротивлением местного населения при попытке провести в регионе дерусификацию, заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.
С конца февраля Европа ввела против России уже семь пакетов санкций, которые включают ограничения в банковском, энергетическом, технологическом секторах, персональные рестрикции и т. д. Также санкции против Москвы ввели Вашингтон, Токио, Оттава и др.