Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин 9 мая выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как уточняет агентство, в телепрограмме обращение президента запланировано на 10:00.
Читать в источнике
Комментировать236
с чего всё началось

Путин выступит с обращением к ветеранам в День Победы

Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости14:12

Подробнее о событии

Песков анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам 9 Мая

Известия14:34

Кремль анонсировал обращение Путина к ветеранам и россиянам в День Победы

РБК14:50

Президент России выступит с обращением к ветеранам и россиянам в День Победы

Ёлдаш14:46

Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам

Коммерсантъ15:02

Путин 9 мая выступит с обращением в связи с Днём Победы

RT на русском14:24

Анонсировано новое обращение Путина на 9 мая

Lenta.ru14:14

Путин выступит с обращением к ветеранам в День Победы

РИА Новости14:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Экономика

В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России

"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
159
Общество

Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»

Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
357
Гаджеты

Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12

В Сети появился список смартфонов от компании Xiaomi, которые могут получить обновленную прошивку бренда MIUI 12.
Актуальные Новости 02:30
29
Общество

«Союзмультфильм» ответил на предложение Японии по правам на Чебурашку

В киностудии "Союзмультфильм" удивились предложению японской компании обсудить условия контракта на использование прав на Чебурашку.
Газета.Ru 13:04
3
Политика

Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается.
РБК 19:54
9
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
34
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
91
Общество

В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2

Cyber.sports.ru 09:31
31
Религия

Уральского священника за проклятие лишили права проповедовать

«Сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — прокомментировали в Екатеринбургской епархии.
Уральский меридиан 05:31
231
Здоровье

Евгений Куйвашев вступился за НИИ ОММ

Глава Свердловской области подготовил обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина в надежде сохранить НИИ ОММ.
Уралинформбюро 11:30
36
Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
339
Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Газета.Ru 19:18
Происшествия

СК выявил махинации при строительстве горнолыжного комплекса на Алтае

Pravda.Ru 03:53
Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
731
Здоровье

68 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае

По данным Оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края.
Катунь 24 вчера в 01:43
5
Политика

На сколько дней продлят в России режим самоизоляции

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
809
Кино

Названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
18
Игры

Создатели игры 112 Operator оригинально защитились от пиратства

ИА Красная Весна вчера в 16:45
5
Киберспорт

Создатели WWE 2K20 анонсировали аркадный спин-офф игры — WWE 2K Battlegrounds

CyberSport.ru 12:04
Здоровье

Врач курской инфекционной больницы записала обращение

Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
74
Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

Коммерсантъ Казань 02:33
27
Технологии

Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
111
Кино

Авторы боевика Extraction рассказали о создании первой экшн-сцены ленты

Игромания.ру 09:47
Общество

Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
977
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru вчера в 02:53
2,1K
Общество

В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом

«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение столичного оперативного штаба.
RT на русском вчера в 14:34
300
Общество

Россиян предложили штрафовать за лающих по ночам собак

Как сообщил Минюст, штрафовать будут в том числе за лающую собаку и неисправную автомобильную сигнализацию.
Москва 24 вчера в 19:20
3,9K
Спорт

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Ведомости 10:00
Происшествия

В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Российская газета 13:23
4
Общество

Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру вчера в 11:00
22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное