Политика
КоммерсантъПутин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как уточняет агентство, в телепрограмме обращение президента запланировано на 10:00.
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Президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости14:12
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