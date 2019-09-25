Экономика

ПРАЙМПРАЙМПутин: ЦБ немножко «подкрутил» инфляцию

Президент России Владимир Путин назвал одной из причин снижения инфляции в стране "подкрутку" Центробанком в ожидании прихода в экономику 700 миллиардов рублей, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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