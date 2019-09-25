Экономика
ПРАЙМПутин: ЦБ немножко «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин назвал одной из причин снижения инфляции в стране "подкрутку" Центробанком в ожидании прихода в экономику 700 миллиардов рублей, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика
Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.
iReactor вчера в 18:03
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК вчера в 01:30
Общество
Няня сына Меган Маркл попала на фото
Фанаты принца Гарри и Меган Маркл заметили на одном из снимков из их королевской поездки в Южную Африку женщину в черной одежде и предположили, что это няня их четырехмесячного сына Арчи.
Lenta.ru вчера в 05:28
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола 24 сентября в 02:43
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 18:04
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело вчера в 06:02
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 24 сентября в 11:26
Общество
В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию «домохозяйка»
Госдуме отреагировали на инициативу узаконить профессию "домохозяйка" и назначить этим работникам выплаты в размере прожиточного минимума.
Газета.Ru 04:40
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости 12:42
Политика
Минфин США ввел в санкционный список по Ирану пять китайских компаний
Министерство финансов США включило в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Международная жизнь 05:13
Автоспорт
В Кремле опровергли перенос Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал информацию о возможном переезде этапа Формулы-1 Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.
Чемпионат 08:33
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Торпедо»
ГТРК Самара вчера в 14:29
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Политика
В КНДР сомневаются в возможности следующего саммита с США
Следующий саммит между США и КНДР может не состояться из-за недостаточного прогресса в выполнении договоренностей с прошлых встреч.
Известия 21:22
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Шоу-бизнес
Вика Цыганова удивила поклонников стройной фигурой в бикини в 55 лет
Поклонники поразились стройности и красоте фигуры 55-летней звезды.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM 21:14
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 18:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Серова продала подаренный певцом дом
19 лет длился брак Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой. После развода женщине достался шикарный дом.
StarHit.ru вчера в 21:00
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:31
Политика
Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Известия 22:21
Транспорт
В Госдуме оценили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв в беседе с НСН оценил предложение использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском 12:10
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Гаджеты
Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники
Компания Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники с поддержкой голосового помощника Alexa.
N+1 12:16
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы вчера в 08:03
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК 20:28