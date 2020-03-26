Коронавирус
Фонтанка.РуПутин: Чем жестче антикоронавирусные меры, тем меньше они продлятся
Напомним, что 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу коронавируса. Он перенес голосование по поправкам в Конституцию, а также принял ряд мер для поддержания доходов граждан в эпоху пандемии.
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Общество
В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр
В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Американские власти обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотерроризме.
Здоровье
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с коронавирусом.
Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Общество
Глава Минздрава сообщил, что состояние Льва Лещенко улучшилось
78-летний артист больше не нуждается в высокой кислородной поддержке, сказал министр Михаил Мурашко.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат
Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Общество
МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса
Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека
По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Испания обогнала Китай по количеству смертей от коронавируса
В настоящее время жертвами Covid-19 в Испании стали 3 434 человека.
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Происшествия
Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Политика
Страны G20 договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией
Страны G20 подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству для противодействия распространению коронавируса нового типа, говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренного саммита лидеров стран "Большой двадцатки".
Космос
SpaceX ускоряет производство корабля для полетов на Луну и Марс
Starship будет оснащаться шестью двигателями SpaceX Raptor и, следовательно, будет достаточно мощным, чтобы запускаться с лунной или марсианской поверхности без использования сверхтяжелых грузов.
Происшествия
Россиянин умер на Кубе от коронавируса
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Политика
Путин спрогнозировал улучшение ситуации с коронавирусом
Президент отметил, что сейчас на ситуацию влияют две проблемы: обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также распространение коронавируса.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
«Машины везут гробы»: врач рассказала о «страшной ситуации» в Италии
Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова в программе "60 минут" назвала катастрофической ситуацию с коронавирусом в стране.