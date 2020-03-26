Напомним, что 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к нации по поводу коронавируса. Он перенес голосование по поправкам в Конституцию, а также принял ряд мер для поддержания доходов граждан в эпоху пандемии.

Путин: Чем жестче антикоронавирусные меры, тем меньше они продлятся

Здоровье Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей Президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с коронавирусом.

Политика Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.

Общество Первый тест Меркель на коронавирус показал отрицательный результат Первый тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус показал отрицательный результат, сообщает DPA со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Общество Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Общество МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Экономика Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса «Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.

Политика Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Экономика Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

Политика Страны G20 договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией Страны G20 подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству для противодействия распространению коронавируса нового типа, говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренного саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

Происшествия Россиянин умер на Кубе от коронавируса Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Политика Путин спрогнозировал улучшение ситуации с коронавирусом Президент отметил, что сейчас на ситуацию влияют две проблемы: обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также распространение коронавируса.

Здоровье Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.