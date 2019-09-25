Экономика
RuNews24.ruПутин: Центробанк России «подкрутил» инфляцию
Путин отметил, что в связи с действиями ЦБ инфляция ниже целевых показателей. Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по темпам роста ВВП России в 2019 году с 1,6 до 1,2%.
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Кино
Джона Хилл получит вдвое больше Паттинсона за роль в «Бэтмене»
Warner Bros. ведет переговоры с актером Джоной Хиллом о съемках в фильме Мэтта Ривза «Бэтмен».
Культуромания вчера в 03:28
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Путешествия
Саудовская Аравия ввела туристические визы
За год до официального решения о введении туристических виз Эр-Рияд финансово поддерживал инициативы по улучшению имиджа королевства в мире, приглашая популярных иностранных блогеров в промотуры.
РБК 08:25
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 11:23
Происшествия
В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах
Ленинский районный суд Уфы вынес решение о запрете использовать дальнобойное оружие на полигоне Росгвардии в связи с тем, что местные жители окрестных домов жаловались на пули, которые попадали в их дома.
Российская газета 07:45
Экономика
Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Минфин РФ 6 сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП).
РИА Новости 07:48
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика
Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Происшествия
В Ростовской области из-за ошибки врачей мальчику ампутировали руку
В Зерноградском районе Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку из-за ошибки врачей.
РБК 05:06
Космос
В США советуют NASA отказаться от Роскосмоса в пользу Илона Маска
Попытка NASA успеть доставить американских астронавтов на Луну к 2024 году в рамках поставленной администрацией президента США Дональда Трампа задачи может пойти на пользу России, пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal.
Национальная служба новостей вчера в 23:59
Происшествия
Школьник случайно выстрелил девочке в ухо из травматики в Красноярске
В красноярской школе №16 ученик 11 класса во время урока ОБЖ случайно выстрелил в ухо одноклассницы из травматического ружья.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
В ходе обыска дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота
Китайские полицейские обнаружили 13 тонн золота в особняке местного чиновника Чжан Ци.
Профиль 25 сентября в 12:05
Общество
В Госдуме оценили запрет курения на балконах
Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий в беседе с Inforeactor прокомментировал решение правительства России утвердить запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
RT на русском вчера в 14:52
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Политика
На Украине отказались говорить о возобновлении авиасообщения с Россией
Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму
Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».
News.ru 10:41
Политика
Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США
По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru вчера в 18:19
Футбол
Фаната ЦСКА оштрафовали на 20 тысяч рублей за твит про Луиса Адриано
RT на русском 08:56
Политика
Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отмены всех санкций против Ирана во время обсуждения ситуации с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Комсомольская правда 10:53
Общество
Магнитная буря обрушится на Землю в выходные
В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, Землю ждет магнитная буря.
Российская газета 25 сентября в 05:30
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Кино
Опубликован новый трейлер «Ирландца» Скорсезе
В Сети появился новый трейлер фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе.
Газета.Ru вчера в 10:51
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 24 сентября в 16:28
Общество
Жест «ОК» включен в список символов ненависти и расового превосходства
Всего в базу попали 36 различных символов, в числе которых жест "ОК".
Вести.Ru 11:09
Культура
«Новый Иерусалим» собрал шедевры из подмосковных музеев
The Art Newspaper Russia 10:45