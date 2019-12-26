Экономика
РЕН ТВПутин: Экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд
"Агроэкспорт, включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить 24 млрд долларов", - сказал политик. При этом к 2024 году, по планам, показатель должен достичь отметки в 45 миллиардов долларов. Лидер РФ подчеркнул, что считает эту задачу реализуемой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов
Общественное телевидение Россиивчера в 09:11
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика
Путин поблагодарил министра «за улиток»
Президент России Владимир Путин обратился к министру со словами: «За улиток спасибо».
Происшествия
Врач, бравший анализы у виновника ДТП в Екатеринбурге, обжалует обвинение в халатности
Врач больницы №24 Екатеринбурга Дмитрий Челноков опротестовал обвинения следователей в суде.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Шоу-бизнес
Артисты поделились воспоминаниями о Галине Волчек
Российские артисты высказали соболезнования по поводу смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек и поделились воспоминаниями о ней.
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Происшествия
Названо число погибших при крушении самолета в Казахстане
В результате крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли по меньшей мере семь человек.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Происшествия
Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону
Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Футбол
Нападающий «Челси» рассказал о впечатлениях о жизни в России
Нападающий лондонского "Челси" Виллиан поделился воспоминаниями о жизни в России.
Гаджеты
Huawei Mate X получит новые версии
Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал свежую информацию о новых версиях смартфона Huawei Mate X. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, к выходу готовятся сразу три новые модификации модели, включая более доступную, которая будет оснащена 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами флэш-памяти.
Армия и оружие
Западные эксперты заинтересовались взлетом российского Ту-22М3
Автор публикации изучил видео взлета российского самолета, который проходил на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковье, и обратил внимание на необычный цвет пламени, вырывавшегося из сопел, и продолжительность форсажа бомбардировщика.
Единоборства
Александр Емельяненко отреагировал на слова брата о том, что он мертв
Александр Емельяненко прокомментировал слова своего брата Федора Емельяненко, который ранее заявил, что с младшим братом его уже ничего не связывает и он считает, что брат мертв.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Происшествия
В североморском детсаду во время утренника умер Дед Мороз
Кино
Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем
Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин принес свои поздравления актеру театра и кино Эммануилу Виторгану.
Религия
В РПЦ изменили правила крещения детей
В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
Происшествия
Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича
По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Экономика
Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей
В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Экономика
Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие
Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
Технологии
Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России
Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Армия и оружие
Пашинян назвал покупку Су-30СМ главным приобретением года
В ноябре министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в его стране в декабре или январе-феврале 2020 года.
Происшествия
Очевидцы сообщили детали крушения самолета в Казахстане
Пассажирка самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказала порталу Tengrinews.kz о происшествии.
Происшествия
В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку
В Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.