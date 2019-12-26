Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПутин: Экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд

"Агроэкспорт, включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить 24 млрд долларов", - сказал политик. При этом к 2024 году, по планам, показатель должен достичь отметки в 45 миллиардов долларов. Лидер РФ подчеркнул, что считает эту задачу реализуемой.
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Путин: Экспорт агропродукции по итогам года может превысить $24 млрд

РЕН ТВвчера в 06:03

Путин назвал объем агроэкспорта России

Rambler News Serviceвчера в 06:53

Экспорт агропродукции из России достигнет $24 млрд по итогам 2019 года

Известиявчера в 06:43

«Выйти на $45 млрд»: Путин назвал «реализуемую задачу» по агроэкспорту

Царьградвчера в 06:11

Экспорт агропродукции по итогам 2019 года может превысить 24 млрд долларов

Общественное телевидение Россиивчера в 09:11

Путин: РФ превысила целевые показатели по продовольственной безопасности

REGNUMвчера в 06:00

Как-нибудь своими силами

Российская газета25 декабря в 21:45
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Политика

Путин поблагодарил министра «за улиток»

Президент России Владимир Путин обратился к министру со словами: «За улиток спасибо».
Телеканал 360° вчера в 08:57
Происшествия

Врач, бравший анализы у виновника ДТП в Екатеринбурге, обжалует обвинение в халатности

Врач больницы №24 Екатеринбурга Дмитрий Челноков опротестовал обвинения следователей в суде.
ФедералПресс вчера в 02:01
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Артисты поделились воспоминаниями о Галине Волчек

Российские артисты высказали соболезнования по поводу смерти художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек и поделились воспоминаниями о ней.
Аргументы и Факты 03:03
Политика

Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
РБК 03:31
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Политика

Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января

Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Коммерсантъ 03:20
Происшествия

Названо число погибших при крушении самолета в Казахстане

В результате крушения самолета авиакомпании Bek Air в Казахстане погибли по меньшей мере семь человек.
Lenta.ru вчера в 22:11
Политика

Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски

Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Коммерсантъ 00:37
Происшествия

Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону

Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
РИА Новости 03:33
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 02:55
Политика

В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту

Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
REGNUM 00:18
Футбол

Нападающий «Челси» рассказал о впечатлениях о жизни в России

Нападающий лондонского "Челси" Виллиан поделился воспоминаниями о жизни в России.
Газета.Ru вчера в 21:49
Гаджеты

Huawei Mate X получит новые версии

Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал свежую информацию о новых версиях смартфона Huawei Mate X. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, к выходу готовятся сразу три новые модификации модели, включая более доступную, которая будет оснащена 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами флэш-памяти.
UfaTime.ru 24 декабря в 11:13
Армия и оружие

Западные эксперты заинтересовались взлетом российского Ту-22М3

Автор публикации изучил видео взлета российского самолета, который проходил на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковье, и обратил внимание на необычный цвет пламени, вырывавшегося из сопел, и продолжительность форсажа бомбардировщика.
Военное дело 03:21
Единоборства

Александр Емельяненко отреагировал на слова брата о том, что он мертв

Александр Емельяненко прокомментировал слова своего брата Федора Емельяненко, который ранее заявил, что с младшим братом его уже ничего не связывает и он считает, что брат мертв.
Московский Комсомолец 03:19
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 03:15
Происшествия

В североморском детсаду во время утренника умер Дед Мороз

Газета.Ru вчера в 10:00
Кино

Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летним юбилеем

Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин принес свои поздравления актеру театра и кино Эммануилу Виторгану.
Pravda.Ru 02:43
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Происшествия

Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

РИА Новости 03:09
Происшествия

Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.
Газета.Ru 03:49
Экономика

Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей

В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос до 15,5 тысячи рублей.
REGNUM 03:53
Происшествия

Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел

Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 08:24
Экономика

Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие

Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
РИА Новости 01:36
Технологии

Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России

Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.
Известия вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»

Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
ИнфоСМИ 25 декабря в 03:53
Армия и оружие

Пашинян назвал покупку Су-30СМ главным приобретением года

В ноябре министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в его стране в декабре или январе-феврале 2020 года.
ТК Звезда 03:39
Происшествия

Очевидцы сообщили детали крушения самолета в Казахстане

Пассажирка самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в Казахстане, рассказала порталу Tengrinews.kz о происшествии.
РБК 01:21
Происшествия

В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку

В Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.
Lenta.ru 03:27
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