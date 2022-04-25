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Путин: ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей нападения на известных журналистов

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — сказал Путин.
РБК
Как отметили в ЦОС ФСБ, задержаны неонацисты, члены запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, планировавшие по заданию Киева убить журналиста Владимира Соловьева.
Известия
Также глава государства назвал террором подготовку убийств российских журналистов.
Московский Комсомолец
У задержанных нашли самодельное взрывное устройство, коктейли Молотова, пистолеты, поддельные украинские паспорта, а также наркотики.
Smotrim.ru

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