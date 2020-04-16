Экономика

ТерраТерраБизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат

Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Объем поддержки составит 12 130 рублей на каждого сотрудника.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:08, Ашберн
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