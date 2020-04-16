Экономика
ТерраБизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат
Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май. Объем поддержки составит 12 130 рублей на каждого сотрудника.
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Expert.ru вчера в 03:34
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В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
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Собянин рассказал о запасе прочности московской медицины
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Российская газета вчера в 18:49
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По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews вчера в 12:49
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РИА Новости вчера в 07:59
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.
ТК Звезда 16 апреля в 09:55
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Газета.Ru вчера в 21:25
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Газета.Ru вчера в 05:46
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Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
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В МИДе назвали условие для диалога с США по гиперзвуковому оружию
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Шоу-бизнес
Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец
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Lenta.ru вчера в 18:40