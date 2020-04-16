Экономика
Четвертая ВластьПутин: Государство окажет бизнесу прямую помощь для выплаты зарплат
Государство предоставит малому и среднему бизнесу, который входит в пострадавшие от коронавируса отрасли, прямую финансовую помощь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством, которое транслируется в прямом эфире.
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Совещание Президента РФ с членами Правительства в режиме видеоконференции
Московский Комсомолец16 апреля в 02:58
Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфакс15 апреля в 09:33
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
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RT на русском 06:03
Недвижимость
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РИА Новости 16 апреля в 14:11
Общество
Распространение коронавируса в Московской области удалось замедлить
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Российская газета 06:25
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил действие режима самоизоляции в регионе до 30 апреля.
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В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
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Если ограничения усилят, в городе пересмотрят список работающих предприятий. Батайск могут закрыть на карантин из-за коронавируса.
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Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции.
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