Государство предоставит малому и среднему бизнесу, который входит в пострадавшие от коронавируса отрасли, прямую финансовую помощь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством, которое транслируется в прямом эфире.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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