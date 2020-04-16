Экономика
RT на русскомПутин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.
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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфаксвчера в 09:33
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Политика
ФСБ задержала украинских разведчиков в Крыму
ФСБ России пресекла деятельность агентурной группы украинской разведки в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.
Rambler News Service вчера в 08:49
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Здоровье
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля
Решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции и ограничительных мер до 30 апреля принято региональным оперативным штабом, 16 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 15:12
Происшествия
В Бурятии подтвердили 103 случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 16 апреля 2020, 08:09 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии подтвердили три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:09
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Политика
Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24
Общество
Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Республике Алтай
Как сообщалось, накануне в Республике Алтай подтвержден первый случай заражения коронавирусом - у жительницы села Онгудай, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.
Интерфакс - Россия 23:01
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса.
Lenta.ru 22:59
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь 03:35
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Общество
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ 17:27
Происшествия
Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним
Южно-Сахалинск, 17 апреля 2020, 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
REGNUM 21:03
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Авто
УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
Религия
Иркутская епархия до 30 апреля ограничила доступ прихожан в храмы
Иркутская епархия до 30 апреля ограничила доступ прихожан в храмы и приходские объекты.
Твой Иркутск 23:05
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал, как сделал предложение возлюбленной
Комик Александр Гудков признался в интервью журналисту Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение своей тайной возлюбленной.
NewInform вчера в 07:52
Экономика
ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет
В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.
РИА Новости 22:11
Общество
Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 14:39
Здоровье
В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
ИА Красная Весна 00:12
Общество
В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин
С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.
EastRussia 21:49
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
Политика
Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия 22:44
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие
Турция заставляет жителей Сирии воевать на стороне боевиков ПНС Ливии
NewInform 06:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
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Шоу-бизнес
Катя Кищук в белье вызвала у фанатов восхищение и зависть
Катя Кищук, не теряя времени на карантине, выложила фото в полупрозрачном белье Petra.
Территория новостей 13:11