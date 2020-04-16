Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам. Более того, кредиты предприятиям под низкий процент предлагается обеспечить госгарантиями.
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Вологодская область поможет предприятиям малого и среднего бизнеса

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Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

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Правительство будет ежедневно следить за работой банков

Коммерсантъ08:40

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

RT на русскомвчера в 12:35

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

РИА Новостивчера в 09:34

Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат

Интерфаксвчера в 09:33
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Политика

ФСБ задержала украинских разведчиков в Крыму

ФСБ России пресекла деятельность агентурной группы украинской разведки в Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.
Rambler News Service вчера в 08:49
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Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
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Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Здоровье

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Решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции и ограничительных мер до 30 апреля принято региональным оперативным штабом, 16 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 15:12
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Происшествия

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Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
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Общество

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Как сообщалось, накануне в Республике Алтай подтвержден первый случай заражения коронавирусом - у жительницы села Онгудай, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.
Интерфакс - Россия 23:01
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Установлена температура гибели коронавируса

Ученые из Университета Экс-Марсель во Франции установили температуру гибели коронавируса.
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Экономика

Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке

После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
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«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
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Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним

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ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

В первом квартале 2019 года ВВП КНР вырос на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.
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Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
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В Амурской области выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Амурской области, сообщает правительство региона 16 апреля со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.
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В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин

С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.
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Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
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В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

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