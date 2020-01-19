Президент РФ Владимир Путин, оказавшись в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель, побеседовал на русском языке с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Соответствующий видеоролик разместил у себя телеканал RT.

Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине

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