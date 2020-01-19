Политика

Радио SputnikРадио SputnikПутин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине

Президент РФ Владимир Путин, оказавшись в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель, побеседовал на русском языке с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Соответствующий видеоролик разместил у себя телеканал RT.
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Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине перешли на русский язык

Комсомольская правда09:50

Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски

RT на русском10:48

Путин и Меркель по-русски обсудили генсека ООН

РБК10:22

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Путина потеряли, Гутерреш заговорил по-русски, а Макрон кинулся к президенту России. Репортаж из закулисья Берлина

Царьград10:57

Путин и Меркель пообщались на русском языке

Lenta.ru09:46

Путин, Меркель и Гутерриш пообщались по-русски в Берлине

РЕН ТВ09:38
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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

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Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
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Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
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Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
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Источник сообщил о завершении испытаний беспилотника «Альтиус»

Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
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