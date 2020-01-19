Политика
Радио SputnikПутин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
Президент РФ Владимир Путин, оказавшись в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель, побеседовал на русском языке с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Соответствующий видеоролик разместил у себя телеканал RT.
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Происшествия
В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Гаджеты
Появились подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Политика
Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление
Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Общество
Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Общество
Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб один человек
Жертвой столкновения легковушки и маршрутки в Подмосковье стал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Армия и оружие
Источник сообщил о завершении испытаний беспилотника «Альтиус»
Испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой продолжительности полета "Альтиус" завершены, для увеличения радиуса действия его оснастили спутниковым каналом связи, сообщил РИА Новости осведомленный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Здоровье
Шоколад с высоким содержанием жира и сахара провоцирует развитие онкологии
Хирург рассказал, что употребления шоколада с огромным количеством жира и сахара несёт огромный вред для организма и вполне вероятно провоцирует развитие онкологического заболевания кишечника.
Футбол
Гвардиола прокомментировал вечеринку своих игроков с 22 моделями
Экономика
Камчатцам стали выдавать меньше микрокредитов
На долю потребительского кредитования приходится менее 8% совокупного объёма заимствованных средств — 18,5 млн из 250 млн руб.
Происшествия
Вооруженный петух зарезал мужчину
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Футбол
Шюррле объяснил спад в своей игре
Хоккей
Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ
В финале Матча звезд КХЛ, который проходил на «ВТБ Арене» в Москве, команда дивизиона Боброва победила команду дивизиона Тарасова.