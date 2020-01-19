Политика
Радио SputnikПутин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
Президент РФ Владимир Путин, оказавшись в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель, побеседовал на русском языке с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Соответствующий видеоролик разместил у себя телеканал RT.
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Армия и оружие
В России создадут новую ракету для поражения наземных целей
Политика
Лавров оценил итоги конференции по Ливии в Берлине
На конференции по Ливии в Берлине президент России подчеркнул, что нужно учитывать мнение самих ливийцев при рассмотрении одобренных рекомендаций по урегулированию.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Политика
Зеленский захотел надежных отношений с США при одном условии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет иметь надежные отношения с США, не вовлекаясь во внутренние дела американской стороны.
Гаджеты
Качественные рендеры Samsung Galaxy S20 Ultra опубликовали в Сети
Samsung Galaxy S20 Ultra будут оснащен экраном Dynamic AMOLED в 6,2 дюйма. Селфи-камера получит разрешение в 10 Мп.
Общество
Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Происшествия
В Подмосковье в аварии с грузовиком погиб человек
В результате аварии погибли три пассажира легковой машины. Водителей двух автомобилей госпитализировали.
Авто
УАЗ рассказал о проекте автомобиля для Минобороны «Вагон»
Как сообщили в пресс-службе завода, проект «Вагон» был запущен в 1989 году по требованию главного автотранспортного управления Минобороны.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Футбол
Тренер «Валенсии» объяснил замену Черышева
Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес объяснил замену российского полузащитника Дениса Черышева в матче против «Мальорки».
Культура
Оркестр Парижской оперы поддержал бастующих уличным концертом
Оркестр Парижской оперы "Гарнье" дал бесплатный уличный концерт в поддержку движения "желтых жилетов", сообщила радиостанция FranceInfo.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Игры
Игру The Elder Scrolls Online переведут на русский язык в 2020 году
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Авто
Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Общество
Facebook оскорбительно перевел имя Си Цзиньпина
Компания Facebook выясняет, почему в соцсети оскорбительно переводилось с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина, в частности, некорректный перевод содержался в заявлении госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и в бирманской газете, передает агентство Рейтер.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Футбол
Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел встречу с хавбеками белградского "Партизана" Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.
Происшествия
CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи
Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи).
Политика
Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе
Мартин Сайдик о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе В Минске 16 января прошло первое в этом году заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Технологии
В Windows 10 для инсайдеров появился графический калькулятор
Стало известно о том, что в новой сборке Windows 10, которая уже доступна участникам программы Windows Insider, появился специальный режим графического отображения для приложения «Калькулятор».
Политика
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января
Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".