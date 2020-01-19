Политика

Радио SputnikРадио SputnikПутин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине

Президент РФ Владимир Путин, оказавшись в офисе канцлера Германии Ангелы Меркель, побеседовал на русском языке с главой немецкого правительства и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Соответствующий видеоролик разместил у себя телеканал RT.
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Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски

RT на русском10:48

Путин и Меркель пообщались на русском языке

Lenta.ru09:46

Путин и Меркель по-русски обсудили генсека ООН

РБК10:22

Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском

РИА Новости10:14

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине перешли на русский язык

Комсомольская правда09:50

Меркель пообщалась с Путиным на русском языке

URA.Ru10:29

Путин, Меркель и Гутерриш пообщались по-русски в Берлине

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В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
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Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
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