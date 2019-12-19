Экономика
Татар-информПутин: Инфляция в России в начале 2020 года может снизиться до 3%
В России, по последним данным, годовая инфляция находится на уровне 3,25%. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
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Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года
ТАСС19 декабря в 06:42
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