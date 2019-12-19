В России, по последним данным, годовая инфляция находится на уровне 3,25%. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

Путин: Инфляция в России в начале 2020 года может снизиться до 3%

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Политика Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.

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Шоу-бизнес Мужу Заворотнюк заблокировали счета По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.