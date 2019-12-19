Экономика

Татар-информТатар-информПутин: Инфляция в России в начале 2020 года может снизиться до 3%

В России, по последним данным, годовая инфляция находится на уровне 3,25%. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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