Экономика
Татар-информПутин: Инфляция в России в начале 2020 года может снизиться до 3%
В России, по последним данным, годовая инфляция находится на уровне 3,25%. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
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Общество
Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
В Германии расценили слова Меркель как «объявление войны» Трампу
Реакция федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, высказавшейся в ходе выступления в бундестаге против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», является «объявлением войны».
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Происшествия
МВД назвало самые угоняемые марки машин в Москве
В числе автомобилей, которые чаще всего угоняют в Москве, оказались машины марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ, заявили «РИА Новости» в столичном ГУ МВД.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в сенате.
Общество
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов
Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Армия и оружие
Сирия начала новую военную операцию в Идлибе
Сирийская армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб.
Происшествия
Полицейские избили военного из-за фамилии на Сахалине
Житель города Анива обратился в полицию с заявлением о краже телефона. Узнав его фамилию, стражи порядка принялись избивать мужчину.
Происшествия
В Челябинске ищут пропавшего после уроков школьника
Полиция ведет поиск 12-летнего школьника, который вечером в четверг после уроков сел в маршрутное такси в Челябинске, чтобы ехать домой, но до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Здоровье
Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков
Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
Общество
В США оценили «русскую копию» Tesla Cybertruck
Видео, на котором показана копия Tesla Cybertruck, созданная российскими блогерами, прокомментировали пользователи американского канала World of Engineering в Twitter.
Общество
Владельцы SPAR завтра закрывают все магазины в Петербурге и области
Авто
Автодилеры в РФ предупредили о подорожании автомобилей с 1 января
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Армия и оружие
Все цели обнаружены: почему тестирование С-400 Турцией возмутило США
Недавнее тестирование радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции вызвало волну негодования в Вашингтоне.
Культура
Сегодня в Казани будет дан старт Году 100-летия ТАССР
Сегодня в Казани состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию Года 100-летия образования Татарской АССР с участием Президента РТ Рустама Минниханова.
Армия и оружие
Украинских военных научат брать шахты и банки
Как минимум восемь батальонно-тактических групп ВСУ пройдут в 2020 году обучение ведению военных действий в условиях города, заявил 17 декабря журналистам заместитель начальника управления боевой подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарёв, передает украинский портал «Армия Inform».
Экономика
Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
Филипп Генс приобрел 84,15% в уставном капитале разработчика средств защиты информации «Код Безопасности».