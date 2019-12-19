Экономика

Татар-информТатар-информПутин: Инфляция в России в начале 2020 года может снизиться до 3%

В России, по последним данным, годовая инфляция находится на уровне 3,25%. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
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Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

РБК19 декабря в 07:46

Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года

ТАСС19 декабря в 06:42

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правда19 декабря в 06:06

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

РИА Новости19 декабря в 06:15

Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газета19 декабря в 06:15

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

Газета.Ru19 декабря в 06:30

Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%

Интерфакс - Россия19 декабря в 06:00
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Ядра галактик сформировались через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва

AstroNews.ru вчера в 02:43
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
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Назван лучший смартфон 2019 года

Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
UfaTime.ru 04:04
Происшествия

Подростки массово избили полицейских в Апатитах

Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции.
News.ru 06:37
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Экономика

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет

Накануне журналистам в "Газпроме" сообщили, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Интерфакс 04:22
Политика

В «Нафтогазе» назвали подарком меры США против «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал «лучшим предновогодним подарком» включение санкций против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США.
RT на русском 04:46
Футбол

Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Газета.Ru 06:06
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
Общество

ГИБДД сможет проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.
Владивосток-Новости 19 декабря в 19:52
Космос

Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС

С «Зарей» никаких проблем не было, блок остался не использованным, и в 2004 году его предложили отправить на МКС как многофункциональный лабораторный модуль.
Известия 18 декабря в 16:02
Шоу-бизнес

28-летняя Настя Ивлеева кардинально изменила имидж

Вчера же свой новый образ продемонстрировала 28-летняя Анастасия Ивлеева.
Вокруг ТВ 19 декабря в 17:25
Политика

Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины

Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Sibnet Новости 19 декабря в 05:22
Армия и оружие

Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США

США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.
News.ru 06:24
Общество

Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России

Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
RuNews24.ru 19 декабря в 23:16
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Экономика

Цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Изменившуюся Екатерину Варнаву стали сравнивать с Татьяной Навкой

О сходстве двух знаменитостей сообщили многие комментаторы: «Вы с Навкой как родные сестры», «на первом фото просто вылитая Навка».
Суть событий 00:46
Политика

Глава МИД Германии обсудил меры против «Северного потока – 2» с Помпео

В ходе беседы представители сторон обсудили противодействие США строительству газопровода "Северный поток – 2" для транзита российского газа в Германию через Европу.
Газета.Ru вчера в 17:20
Культура

Составлен рейтинг самых популярных российских актёров 2019 года

ToDay News Ufa вчера в 10:58
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
Наука

Употребление перца чили снижает риск смерти от сердечного приступа

Medical Insider вчера в 00:49
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Футбол

«Манчестер Сити» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Sports.ru 05:50
Происшествия

Baza назвала имена убитых на Лубянке силовиков

Издание Baza опубликовало имена сотрудников ФСБ и ГИБДД, которых 19 декабря застрелил житель Подольска Евгений Манюров.
Инфо24 05:45
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Общество

Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер

Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Интерфакс 19 декабря в 07:13
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК 18 декабря в 16:00
Космос

Почему новейший американский космический корабль не долетел до МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС. Об этом сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в ходе пресс-конференции.
Московский Комсомолец вчера в 13:25
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