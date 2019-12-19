В России, по последним данным, годовая инфляция находится на уровне 3,25%. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

Путин: Инфляция в России в начале 2020 года может снизиться до 3%

Гаджеты Назван лучший смартфон 2019 года Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.

Происшествия Подростки массово избили полицейских в Апатитах Рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции.

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Общество ГИБДД сможет проверять всех водителей на алкоголь Сотрудники ГИБДД получат право проверять всех водителей на алкогольное и наркотическое опьянение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Космос Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС С «Зарей» никаких проблем не было, блок остался не использованным, и в 2004 году его предложили отправить на МКС как многофункциональный лабораторный модуль.

Политика Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины Украине в советское время передали исконно русские земли со странной формулировкой «ради повышения доли пролетариата», рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Армия и оружие Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.

Спорт СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.

Происшествия Baza назвала имена убитых на Лубянке силовиков Издание Baza опубликовало имена сотрудников ФСБ и ГИБДД, которых 19 декабря застрелил житель Подольска Евгений Манюров.

Общество Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.