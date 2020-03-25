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ФАНПутин: Из-за коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика
На фоне распространения коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации.
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Путин обратился к россиянам: прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса
Комсомольская правда09:27
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