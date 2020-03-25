Коронавирус

ФАНФАНПутин: Из-за коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика

На фоне распространения коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации.
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Глава Минэкономразвития: предложенные Путиным меры нацелены на восстановление экономики

ТАСС15:39

Путин заявил, что коронавирус поставил под удар всю мировую экономику

ТК Звезда09:58

Путин обратился к россиянам: прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса

Комсомольская правда09:27

Путин: под ударом вся мировая экономика

Газета.Ru09:39

Путин заявил, что из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом

РИА Новости09:44

Путин: Из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом

РЕН ТВ09:23

Путин: мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса

Вести.Ru09:22
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 30 тысяч

В мире зафиксировано более 381 тысячи случаев заражения коронавирусом. От заболевания умерли 16,5 тысячи человек и 101 тысяча выздоровели.
News.ru вчера в 07:00
Общество

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 09:38
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Происшествия

Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск

Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.
Национальная служба новостей 14:40
Общество

CNN: США из-за коронавируса могут к лету потерять 14 млн рабочих мест

Распространение коронавируса может привести к потере США 14 млн рабочих мест к лету этого года.
ТАСС 15:52
Общество

Минтруд готовит документы для повышения пособия по безработице

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что граждане, которые лишились работы из-за вводимых мер по нераспространению коронавируса, государство поддержит повышением пособия по безработице.
URA.Ru 15:09
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Футбол

Модрич порекомендовал «Реалу» купить Влашича

ProstoProSport 15:09
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Баскетбол

Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото

Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Чемпионат вчера в 03:15
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.
ИжевскИнфо.РУ 07:13
Общество

США отберут миллиард долларов у Павла Дурова

Профиль 04:44
Происшествия

Двоих нижегородцев пытаются поместить на карантин через суд

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обратилось в суд с требованием о необходимости изолировать данных граждан, сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
REGNUM 04:40
Театры

Воронежский театр оперы и балета запускает онлайн-проект

В период карантина Воронежский театр оперы и балета переходит в онлайн-формат.
TV Губерния 08:44
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Шоу-бизнес

Актриса Жанна Болотова госпитализирована с подозрением на коронавирус

78-летняя советская, российская актриса театра и кино, народная артистка России Жанна Болотова госпитализирована в больницу в Коммунарке.
Российская газета 12:35
Здоровье

Краснодарские врачи показали, в каких условиях содержат больных с подозрением на коронавирус

В Краснодаре врач краевой инфекционной больницы показала, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирусную инфекцию.
ЮГ Times 10:38
Политика

Генпрокуратура ДНР объявила в розыск Петра Порошенко

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230 УК ДНР (организация террористической деятельности) в отношении Порошенко П.А. Подследственный объявлен в розыск, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
ТК Звезда 08:23
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

Татьяна Навка рассказала о панике в США в связи с коронавирусом

Evo-rus.com 14:25
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Игры

Стартовые продажи DOOM Eternal стали рекордными для франшизы

Игромания.ру 10:32
Спорт

Со страницы God of War пропало упоминание об эксклюзивности для PlayStation

Со страницы God of War на официальном сайте Sony пропало упоминание Only on PlayStation — таким образом издатель маркирует эксклюзивные игры для консоли.
CyberSport.ru 04:43
Культура

Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia вчера в 03:21
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