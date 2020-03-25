На фоне распространения коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации.

Путин: Из-за коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика

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