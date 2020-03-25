Коронавирус

ФАНФАНПутин: Из-за коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика

На фоне распространения коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к нации.
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Путин: Из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом

РЕН ТВ09:23

Путин: мировая экономика оказалась под ударом

REGNUM09:48

Путин заявил, что мировая экономика оказалась под ударом из-за коронавируса

ТАСС09:40

Путин: под ударом вся мировая экономика

Газета.Ru09:39

Путин обратился к россиянам: прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса

Комсомольская правда09:27

Путин заявил, что коронавирус поставил под удар всю мировую экономику

ТК Звезда09:58

Путин: мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса

Вести.Ru09:22
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Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Общество

Мосбиржа продолжит проводить торги в период с 30 марта по 3 апреля

Московская биржа намерена проводить торги в период с 30 марта по 3 апреля на всех рынках, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу торговой площадки.
Аргументы и Факты 12:38
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Общество

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск 06:15
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Росбалт 08:31
Общество

Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус был выявлен у двух испанских министров, а также у супруги премьера — Бегоньи Гомес.
Говорит Москва 12:54
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Джиган решил поиграть с дочками с ножом

Денис опубликовал кадры, на которых он играет с детьми с самым настоящим, металлическим и острым ножом.
Bimru.ru 11:51
Общество

Британский принц Чарльз заразился коронавирусом

Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
Интерфакс 07:16
Политика

Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции

Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
Труд вчера в 09:07
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Армия и оружие

Военные США на авианосце «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом

Трое американских военных заразились коронавирусом на борту авианосца Теодор Рузвельт.
iReactor 03:35
Общество

Петербургские школьники вернутся к учебе 6 апреля

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объявила, что к обучению школьники вернутся 6 апреля - они получат дополнительную неделю каникул.
Neva.Today 13:24
Общество

В Китае от хантавируса впервые скончался человек

Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Газета.Ru 05:24
Экономика

Банки разрешили уральцам временно не платить ипотеку из-за коронавируса. Как это сделать?

Владимир Путин сегодня рекомендовал банкам отсрочить платежи клиентов по кредитам и ипотеке, пока ситуация в стране не стабилизируется.
Екатеринбург Онлайн 10:57
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Энергетика

Минфин России предоставит Белоруссии «нефтяной трансфер»

Минск, 25 марта 2020, 11:56 — REGNUM Минфины России и Белоруссии разрабатывают механизм межбюджетного трансферта в рамках соглашения об импорте российской нефти Белоруссией.
REGNUM 04:56
Биатлон

Губерниев раскритиковал Резцову за слова о Шипулине

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание Анфисы Резцовой о спортсменах, идущих в политику после завершения карьеры.
РИА Новости вчера в 07:19
Энергетика

Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
RuNews24.ru 05:13
Шоу-бизнес

У актрисы Жанны Болотовой диагностирован коронавирус

КМВ Новости 09:05
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более 45 млн просмотров

Piter.tv 01:46
Армия и оружие

На Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»

Агентство Defense Express на своем YouTube-канале разместило видео испытаний новейшего украинского бронетранспортера «Отаман» 6x6.
Военное дело вчера в 09:55
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

В своем обращении Владимир Путин озвучил основные меры борьбы с коронавирусом и его последствиями.
Моя Воркута 10:50
Общество

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина

Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Смоленская газета 07:47
Шоу-бизнес

Яна Рудковская обвинила Беллу Потемкину в плагиате гламурных масок

Дизайнер Белла Потемкина выпустила маски, которые с нашитыми цветами сильно напоминают поделки Яны Рудковской.
Lisa.ru 12:30
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