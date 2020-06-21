Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века.

«Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1». Президент отметил, что Россия не «приобретала» Крым, а жители полуострова приняли решение воссоединиться с РФ. Это высшая степень проявления демократии, подчеркнул он.

Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым

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