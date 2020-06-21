Политика
ПрофильПутин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
«Украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1». Президент отметил, что Россия не «приобретала» Крым, а жители полуострова приняли решение воссоединиться с РФ. Это высшая степень проявления демократии, подчеркнул он.
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Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века.
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Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика
Путин заявил о важности точек опор для политической системы России
Ранее общественная служба новостей писала, что президент подписал указ о награждении врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.
Общественная служба новостей 07:28
Общество
Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
Общество
Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя Труда за борьбу с коронавирусом главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 03:29
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Футбол
Масалитин: «Рано с Ганчаренко переподписали контракт»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру команды в матче с «Зенитом» (0:4).
Евро-футбол.ру 06:50
Происшествия
В Киеве число жертв взрыва газа в жилом доме выросло до двух
Спасатели нашли второго погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.
РИА Новости 05:23
Футбол
В «Краснодаре» сообщили, когда станет известна судьба матча с «Динамо»
RT на русском 03:54
Культура
Театр сатиры сообщил об увольнении актера Федора Добронравова
Народный артист России Федор Добронравов ушел из московского Театра сатиры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
РБК вчера в 12:05
Музыка
Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн
Агентство Associated Press отметило, что на аукционе продали акустическую гитару Martin D-18E, на которой музыкант исполнил композиции «About a Girl» и «All Apologies».
Mockva.ru 04:31
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 18 июня в 12:58
Политика
В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru 19 июня в 21:26
Единоборства
Двое судей отдали Волкову четвёртый и пятый раунды боя с Блэйдсом
RT на русском 01:36
Общество
За сутки в России выявлено 7 728 новых случаев коронавируса
Новые случаи выявили в 84 регионах страны. Из 7 728 не имели клинических проявлений болезни 30,2%. Выздоровели за сутки 5 119 человек.
Город55.ру 04:02
Экономика
Российские пенсионеры могут получить перерасчет выплат за два года
В Госдуму поступил законопроект, который предлагает компенсировать пенсионерам отсутствие индексации пенсий с 2016 по 2018 год.
Политика Сегодня вчера в 14:21
Здоровье
Названы три правила, которые помогут избежать новой волны коронавируса
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал, как избежать нового скачка заболеваемости коронавирусом.
НТВ 08:24
Происшествия
При пожаре в детском доме в Зеленоградске эвакуировали более 100 детей
В ночь на воскресенье в Зеленоградске загорелось одно из помещений Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом" на улице Октябрьской - огонь вспыхнул на чердаке спортивного зала.
КП - Калининград 03:10
Происшествия
Число погибших в ДТП под Липецком возросло до шести человек
Елец, Липецкая область, 21 июня 2020, 13:35 — REGNUM Шесть человек погибли, один пострадал в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Липецкой области.
REGNUM 06:35
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Армия и оружие
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
Политика
Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей
Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.
РИА Новости 08:13
Политика
Путин рассказал об особенностях своей работы с подчиненными в Кремле
Фрагмент фильма с отрывком об особенностях работы президента с подчиненными показал телеканал "Россия-1" 21 июня.
ПолитРоссия 07:51
Музыка
Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу
Культуромания 18 июня в 14:39
Происшествия
В Миннеаполисе один человек погиб и 11 пострадали при стрельбе
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, один человек погиб и 11 пострадали в результате стрельбы в районе Хеннепин.
RT на русском 04:25
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Общество
Путин продлил на июль и август выплаты медработникам в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству держать на особом контроле повышенные выплаты медработникам в России за работу с больными коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Армия и оружие
США для борьбы с Китаем должны расширить G7 — National Interest
Для США расширение «Большой семерки» с целью вывода диалога по вопросам безопасности между Австралией, Южной Кореей, Индией и Россией на более высокий уровень является важным шагом на пути к адаптации ее стратегического курса к новой реальности всё более решительного Китая.
ИА Красная Весна 05:44
Авто
Купе-кросс Mazda CX-4 по продажам в два раза обошел Mazda CX-5
Концерн Mazda предложил авторынку обновленный купе-образный паркетник Mazda CX-4 еще в конце 2019 минувшего года.
Pnzdrive 01:55