Политика
REGNUMПутин: Крым всегда был российским
Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться. Об этом Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».
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Политика
Пушков заявил о гибели американского мифа
Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв.
ФАН 00:24
Политика
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
РИА Новости 10:32
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
Кино
Режиссер Учитель рассказал о завершении съемок фильма о Цое
Российский режиссер Алексей Учитель, который ранее создал два документальных фильма, где фигурирует Виктор Цой, заканчивает работу над новой лентой.
Москва 24 11:31
Энергетика
В Польше оценили подготовку России к кризисным ситуациям
Год окажется трудным из-за ситуации на рынке топлива, однако к концу 2020 года возможны улучшения в данной сфере, считает аналитик.
Экономика сегодня 06:02
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Гаджеты
Xiaomi представит мышь с возможностью голосового ввода
На рынках устройство может иметь название Mi Smart Mouse. Помимо опции голосового ввода мышь предусматривает поддержку Bluetooth 5.0.
Evo-rus.com 06:13
Кино
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Lenta.ru 11:02
Общество
Подростков из TikTok назвали причиной низкой явки на митинг Трампа
Митинг действующего американского главы Дональда Трампа перед выборами в Оклахоме набрал меньше людей, чем предполагали организаторы, из-за подростков из социальной сети TikTok и фанатов музыкального жанра K-pop.
Комсомольская правда 11:02
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
Рейтинг Лукашенко упал. Белорусы ждут нового президента
Анализ показал, что за новый срок действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко выступают только 3,8% от числа изучаемых пользователей — это 263 тысячи человек.
Телеканал 360° вчера в 13:08
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Футбол
«Ливерпуль» уверенно победит «Эвертон» в 30-м туре АПЛ
Матч 30-го тура АПЛ «Эвертон» - «Ливерпуль» начнется в 21:00, судить мерсисайдское дерби будет Майк Дин, встреча пройдет без присутствия зрителей на трибунах.
ODDS.ru 03:23
Здоровье
Найден простой продукт, спасающий от смертельной гипертонии
Ранее в волосах нашли два признака приближающегося инфаркта.
Профиль 03:53
Футбол
РФС и РПЛ выступили с заявлением после случаев с «Ростовом» и «Динамо»
Речи об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском "Динамо" и "Ростове" не идет, клубы могут доиграть текущий сезон, говорится в совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 11:06
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала фото с онкобольным Юдашкиным
Популярная российская певица Алла Пугачева опубликовала снимок с известным модельером Валентином Юдашкиным, который борется с онкологическим заболеванием.
Слово и Дело 02:31
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
Главу России волнует, насколько можно доверять договоренностям, достигнутым с США.
Piter.tv 04:57
Экономика
Пенсионерам могут выплатить недополученные за два года пособия
В России предложили выплатить пенсионерам недополученные за 2016 – 2018 годы денежные средства.
ФАН 19 июня в 09:36
Футбол
«Ювентус» нацелился на подписание Рауля Хименеса
"Ювентус" заинтересован в подписании нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, поскольку этим летом клуб хочет укрепить линию атаки, сообщает Calciomercato.По информации источника, туринский клуб обратил свое внимание на 29-летнего мексиканского форварда по рекомендации агента Хорхе Мендеса после того, как упустил возможность приобрести Мауро Икарди (ПСЖ) и Аркадиуша Милика (" Наполи").
Soccer.ru вчера в 10:05
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ 08:14