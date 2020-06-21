Политика

REGNUMREGNUMПутин: Крым всегда был российским

Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться. Об этом Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».
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