Москва, 21 июня 2020, 14:54 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Крым всегда был российским, и проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, с этим нужно согласиться. Об этом Путин заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

Путин: Крым всегда был российским

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