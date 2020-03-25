Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам.
Читать в источнике
Комментировать223

Подробнее о событии

Дело за малым

Российская газета13:00

Отсрочка по налогам для бизнеса может обойтись России в 400 млрд рублей

News.ru09:41

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новостивчера в 09:55

В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

ТАССвчера в 16:13

В «Опоре России» оценили обращение Путина к россиянам

RT на русскомвчера в 11:29

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Известиявчера в 09:57

Поручения Путина по поддержке бизнеса улучшат прогнозы для рынка недвижимости – эксперт

Интерфакс05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Волейбол

Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»

Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.
КП - Казань 07:47
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Энергетика

Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Дождь вчера в 14:59
Политика

Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом

Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
Интерфакс 11:21
Футбол

Футболист «Брайтона» заразился коронавирусом

Генеральный директор «Брайтон энд Хоув Альбион» Пол Барбер сообщил, что один из игроков команды заразился коронавирусом.
Чемпионат 16:33
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Армия и оружие

Коронавирус атакует оборонные предприятия Америки и Европы

В документе замминистра приводятся и указания президента США, который заявил, что все граждане Америки, занятые в важнейших отраслях национальной промышленности, должны нести "особую ответственность за выполнение нормального графика работ".
Независимая газета 17:01
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 683 человека

По последним сведениям, в мире новым коронавирусом заразились свыше 466 тыс. человек.
RuNews24.ru 04:08
Общество

В регионе на неделю закрывают детсады и другие образовательные учреждения

Новый Калнинград В течение нерабочей недели будут закрыты практически все учебные заведения в Калининградской области.
Новый Калининград.Ru 14:42
Экономика

Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов

Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.
Российская газета 11:03
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 08:54
Энергетика

Конгресс США отказался помогать энергетическому сектору страны

Конгресс США отказался представить финансирование на закупку дешевой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны, заявил представитель Министерства энергетики Соединенных Штатов 26 марта, сообщает ТАСС.
Красная весна 16:26
Общество

Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости

Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.
Известия 15:05
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Газета.Ru 16:34
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького

Live24 вчера в 06:11
Общество

ГорДума проголосовала за выплату премий депутатам и чиновникам

«За» проголосовали 24 человека, «Против» – 2. Решение было принято накануне на очередном заседании городской Думы.
ГТРК Тамбов 05:15
Киберспорт

Авторы Squad издадут игру о Первой мировой войне Beyond The Wire

Игромания.ру 12:45
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 10:44
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Здоровье

В Москве установили схему лечения пациентов с коронавирусом на дому

Медики установили лечение для легкой формы коронавируса в Москве, соответствующий приказ опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 24 марта в 17:23
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное