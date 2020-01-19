Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерриш пообщались на русском языке. Встретившись на полях международной конференции по Ливии в Берлине, Гутерриш обратился к российскому лидеру на русском языке.

Путин, Меркель и Гутерриш пообщались по-русски в Берлине

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