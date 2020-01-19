Политика
РЕН ТВПутин, Меркель и Гутерриш пообщались по-русски в Берлине
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерриш пообщались на русском языке. Встретившись на полях международной конференции по Ливии в Берлине, Гутерриш обратился к российскому лидеру на русском языке.
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Общество
В работе WhatsApp произошел мировой сбой
В работе WhatsApp произошел мировой сбой.
Общество
Первого замминистра экономразвития Забайкалья ищут через интернет
Объявление о поиске кандидатов на должность первого заместителя министра экономического развития Забайкалья появилась на сайте по поиску работы hh.ru.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Некоторые предположили, что это фотошоп, другие заявили, что пластические операции сделали свое дело.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Спорт
Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
Кино
Warner Bros. выпустит анимационный фильм по мотивам Mortal Kombat
В настоящее время компания Warner Bros. занята созданием анимационной киноленты Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, которая расскажет историю Скорпиона.
Политика
Путин осудил тех, кто выступает против поддержки семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин резко высказался о людях, которые выступают против того, чтобы государство увеличило объем помощи семьям с детьми.
Происшествия
В Киеве антифашистов закидали петардами
"После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард", - говорится в сообщении.
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Футбол
РПЛ намерена расширить лигу в 2021 году
Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что большинство клубов лиги согласились на расширение лиги до 18 команд, но без плей-офф.
Футбол
«ПСЖ» готовит предложение Пепу Гвардиоле
По информации британского издания «Daily Express» главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола заинтересовал руководство «ПСЖ».
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Общество
Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров
Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.
Политика
Оппозиция Венесуэлы будет настаивать на усилении давления на Россию
Особенно чувствуется в этом вопросе «рука Москвы», поэтому «сторонники свободы» продолжат настаивать на усилении давления на Россию ради «решения кризиса в стране», заявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 на острове Новая Гвинея в Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Энергетика
Россия и Беларусь намерены продолжить переговоры по нефти
Москва и Минск продолжат переговоры по нефти, рассказал осведомленный источник по итогам прошедшей накануне в Москве встречи и.о. вице-премьера РФ Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко.
Культура
"НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ ". Приглашание на кастинг в вокальное шоу
В каждом выпуске шоу соревнуются 10 исполнителей.
Политика
Эксперт прокомментировал итоги конференции по Ливии в Берлине
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Борис Долгов заявил, что конференция по Ливии, несомненно, является важным этапом в процессе урегулирования ситуации в стране.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оправдалась за слова о россиянах-быдле
Водонаева была возмущена тем, как ее показали в эфире.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Шоу-бизнес
Бузова имитировала крещенское купание в Таиланде
Певица и телеведущая Ольга Бузова имитировала крещенское купание в Таиланде, где проводит отпуск в компании своего возлюбленного блогера Давида Манукяна.