Политика
RT на русскомПутин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистКрасная весна 15:35
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Экономика
ЦБ впервые за 8 лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, приводит информационное агентство Банки.ру мнение представителя ЦБ.
Экономика
Кудрин назвал объем неосвоенных средств федерального бюджета 2019 года
Расходы федерального бюджета РФ 2019 года в объеме 1,12 трлн рублей остались неосвоенными, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 19 февраля в ходе общения с журналистами.
Общество
Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору
Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Футбол
Самедов не исключил, что Шишкин сможет сыграть за «Спартак» в РПЛ
Защитник Роман Шишкин, внесенный в заявку выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) московского "Спартака-2", может сыграть за главную команду "красно-белых" в Российской премьер-лиге, считает бывший капитан "Спартака" Александр Самедов.
Происшествия
Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Армия и оружие
США к 2028 году оснастят подлодки гиперзвуковыми ракетами
U. S. Navy США собираются к 2028 году оснастить ударные подводные лодки класса "Вирджиния" гиперзвуковыми ракетами.
Футбол
«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
Общество
Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию
Общество
В Mercedes удивили оригинальным рулевым управлением
Льюис Хэмилтон и рулевое управление новой машины Mercedes оказалось в центре внимания во второй день тестов в Барселоне.
Политика
Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС
Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракты в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя по ходатайству СК принял решение о заключении под стражу обвиняемых в подготовке теракта в Керчи подростков 15 и 16 лет.
Происшествия
В аэропорту Шереметьево при ремонте в терминале С обрушился потолок
"Во время ремонта в одной из частей нового терминала С в аэропорту Шереметьево, которая не используется, упала небольшая часть потолка", - сказал собеседник агентства.
Шоу-бизнес
Российский певец объявил себя трансгендерной женщиной
Российский певец Оскар (настоящее имя - Шамиль Малкандуев) объявил себя трансгендерной женщиной. Об этом сообщает издание "Открытие".
Футбол
Возобновились матчи футбольной Лиги Европы
Завершились восемь матчей 1/16 Лиги Европы УЕФА. Испанский "Хетафе" выиграл у голландского "Аякса" — 2:0.
Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Наука
Медики разрабатывают лечение меланомы на основе иммунных клеток
Наука
Содержание антропогенного метана в атмосфере оказалось недооценено
Международная группа исследователей измерила уровень метана в древних пробах воздуха и обнаружила, что ученые значительно недооценивают количество этого газа, которое люди выбрасывают в атмосферу при сжигании ископаемого топлива.
Политика
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Фигурное катание
Плющенко советует Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эксклюзивном интервью «СЭ» посоветовал Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру.
Политика
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
Футбол
«Шахтер» обыграл «Бенфику» на своем поле в матче Лиги Европы
На 62-й минуте игроки «Бенфики» забили ответный гол, однако он был отмене, а арбитр поставил пенальти за нарушение правил со стороны Кривцова.