Политика

RT на русскомRT на русскомПутин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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Штеффен Зайберт
Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистКрасная весна 15:35
с чего всё началось
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, сообщает
 Кремль.
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