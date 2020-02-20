Политика
RT на русскомПутин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе. Об этом говорится в сообщении Кремля.
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Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистКрасная весна 15:35
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Политика
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Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС, следует из трансляции на сайте НАСА.
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Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Происшествия
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Кино
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Хоккей
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Футбол
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Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.