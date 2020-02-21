с чего всё началось

Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса.

Меркель и Макрон, со своей стороны, сообщили о готовности способствовать снижению напряженности в Идлибе. Кроме того, они заявили о готовности провести совместную встречу с российским и турецким президентами, чтобы обсудить обострение ситуации в сирийской провинции.

Путин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

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