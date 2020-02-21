Политика
ПрофильПутин, Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Меркель и Макрон, со своей стороны, сообщили о готовности способствовать снижению напряженности в Идлибе. Кроме того, они заявили о готовности провести совместную встречу с российским и турецким президентами, чтобы обсудить обострение ситуации в сирийской провинции.
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Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса.
— Штеффен Зайберт, немецкий журналистКрасная весна вчера в 15:35
с чего всё началось
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, сообщает Кремль.РБКвчера в 15:27
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