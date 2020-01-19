Политика
Журналистская правдаПутин, Меркель и генсек ООН пообщались на русском языке в Берлине
Прибыв в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава российского государства Владимир Путин пообщался со своей немецкой коллегой, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом на русском языке.
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Происшествия
Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом
Общество
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Политика
Согласован текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии
Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который будет принят по итогам встречи, сообщает ТАСС.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала за первенца
Материнский капитал на рождение первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле 2020 года, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Спорт
Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA
Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Космос
Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет
Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
Политика
Зеленский: Путин понимает нашу позицию
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали вредными для экологии
Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.
Политика
Зеленский высказался о переименовании украинских улиц в честь националистов
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение насчет переименования украинских улиц в честь националистов.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Здоровье
В Якутске стабилизировалась ситуация с заболеванием корью
Ситуация с заболеванием корью в Якутске стабилизировалась, за прошедшую неделю в городе заболели два человека, сообщает пресс-служба мэрии.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова активно готовится к родам в Майами
Отечественная модель Оксана Самойлова активно готовится к родам, которые пройдут в Майами на территории США.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники
Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Единоборства
Макгрегор прокомментировал свою победу над Серроне
Боец смешанного стиля ирландец Конор Макгрегор рассказал о своей победе над американским соперником Дональдом Сероне в бое UFC 246.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских титулов
В пресс-службе Букингемского дворца добавили, что в соглашении указано отступление принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей.
Экономика
Avito: готовый бизнес в России стал дешевле в 2019 году
Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.