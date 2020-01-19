Прибыв в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава российского государства Владимир Путин пообщался со своей немецкой коллегой, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом на русском языке.

Путин, Меркель и генсек ООН пообщались на русском языке в Берлине

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