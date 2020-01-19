Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин, Меркель и генсек ООН пообщались на русском языке в Берлине

Прибыв в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава российского государства Владимир Путин пообщался со своей немецкой коллегой, а также генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом на русском языке.
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Путина потеряли, Гутерреш заговорил по-русски, а Макрон кинулся к президенту России. Репортаж из закулисья Берлина

Царьград10:57

Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски

RT на русском10:48

Путин, Меркель и Гутерриш пообщались по-русски в Берлине

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РИА Новости10:14

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине перешли на русский язык

Комсомольская правда09:50

Путин и Меркель пообщались на русском языке

Lenta.ru09:46

Путин и Меркель по-русски обсудили генсека ООН

РБК10:22
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Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

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Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который будет принят по итогам встречи, сообщает ТАСС.
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Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
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Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления

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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
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Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

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Зеленский: Путин понимает нашу позицию

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
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Рыбные и крабовые палочки признали вредными для экологии

Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.
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Зеленский высказался о переименовании украинских улиц в честь националистов

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение насчет переименования украинских улиц в честь националистов.
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Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 03:14
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
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В Якутске стабилизировалась ситуация с заболеванием корью

Ситуация с заболеванием корью в Якутске стабилизировалась, за прошедшую неделю в городе заболели два человека, сообщает пресс-служба мэрии.
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Ольга Бузова призвала своих подписчиков считать купальники

Чтобы подогреть интерес к своей персоне, Бузова предложила подписчикам игру: угадать, сколько комплектов она прихватила с собой на отдых.
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В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
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Макгрегор прокомментировал свою победу над Серроне

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В пресс-службе Букингемского дворца добавили, что в соглашении указано отступление принца Гарри и Меган Маркл от королевских обязанностей.
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Стоимость самой дорогой строительной компании составила 11 млн руб. Производственные фирмы в среднем продавали за 7 млн руб. В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса.
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