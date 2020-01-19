Политика
Московский КомсомолецПутин и Меркель на русском языке обсудили генсека ООН
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине, посвященной конференции по проблеме урегулирования конфликта в Ливии обсудили генсека ООН Антониу Гутьерриша на русском языке, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Политика
Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на "Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования", — цитирует РИА Новости Меркель.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
Гаджеты
Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11
Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира
Самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Шоу-бизнес
Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ
Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Экономика
Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»
Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Происшествия
Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Гаджеты
IFixit составила рейтинг ремонтопригодности устройств 2019 года
Мастерская iFixit решила составить собственный рейтинг лучших и худших устройств 2019 года с точки зрения ремонтопригодности.
Политика
Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Наука
Выяснено, что кошки способны питаться человеческой плотью
В США ученые подтвердили, что кошки способны питаться человеческой плотью.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Космос
Иран запустит в космос два спутника
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Религия
Православные празднуют Крещение Господне
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Игры
Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году
Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.