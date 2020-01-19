Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин и Меркель на русском языке обсудили генсека ООН

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине, посвященной конференции по проблеме урегулирования конфликта в Ливии обсудили генсека ООН Антониу Гутьерриша на русском языке, сообщил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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