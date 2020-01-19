Политика
Телеканал 360°Путин, Меркель и генсек ООН пообщались по-русски на встрече в Берлине
Президент России Владимир Путин поговорил на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Беседа состоялась у возле офиса главы немецкого правительства. Видео разговора опубликовал RT в своем Telegram-канале.
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Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Происшествия
Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье
В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.
Политика
Меркель высказалась о результатах конференции по Ливии в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что конференция по Ливии в Берлине сыграла большую роль в поддержке усилий ООН по урегулированию в этой стране, сообщает РИА Новости.
Баскетбол
«Денвер» проиграл «Индиане», Йокич оформил дабл-дабл
Самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Общество
Материнский капитал на первого ребенка выдадут уже весной
Россияне, в чьей семье в этом году появился первый ребенок, получат первые выплаты в марте-апреле нынешнего года.
Общество
Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен
Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Политика
Ему было 11 лет, когда Германия вторглась в Польшу: как Красная армия освобождала Варшаву
Всего 11 лет было мальчику Чеславу, детство которого в итоге прошло в концлагере, когда Германия вторглась на территорию Польши.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах
Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
Общество
Осипов сказал подчинённым не просить о повышении зарплат и штата при срывах проектов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства 20 января сказал региональным чиновникам не говорить о необходимости увеличения штата или зарплат, пока в их министерствах ведётся работа со срывами.
Общество
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
Общество
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Религия
В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель
В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
Кино
Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта
Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Космос
Астрономы нашли у Проксимы Центавра еще одну планету
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Политика
Томенко назначил министра промышленности Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 20 января назначил министром промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, который до этого был вице-мэром по экономике в администрации Барнаула, сообщают в пресс-службе правительства региона.