Президент России Владимир Путин поговорил на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Беседа состоялась у возле офиса главы немецкого правительства. Видео разговора опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Путин, Меркель и генсек ООН пообщались по-русски на встрече в Берлине

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