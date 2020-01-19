Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Путин, Меркель и генсек ООН пообщались по-русски на встрече в Берлине

Президент России Владимир Путин поговорил на русском языке с канцлером Германии Ангелой Меркель и генсеком ООН Антониу Гутеррешом. Беседа состоялась у возле офиса главы немецкого правительства. Видео разговора опубликовал RT в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски

RT на русском10:48

Меркель пообщалась с Путиным на русском языке

URA.Ru10:29

Путин, Меркель и генсек ООН пообщались в Берлине на русском

РИА Новости10:14

Путин и Меркель по-русски обсудили генсека ООН

РБК10:22

Путин, Меркель и Гутерреш в Берлине перешли на русский язык

Комсомольская правда09:50

Путин и Меркель пообщались на русском языке

Lenta.ru09:46

Путин, Меркель и Гутерриш пообщались по-русски в Берлине

РЕН ТВ09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Происшествия

В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы

Российская газета 23:16
Политика

Соловьев оценил заявление Тимошенко о ликвидации Украины

URA.Ru 09:56
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье

В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.
Вести.Ru 22:08
Политика

Меркель высказалась о результатах конференции по Ливии в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что конференция по Ливии в Берлине сыграла большую роль в поддержке усилий ООН по урегулированию в этой стране, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14:35
Баскетбол

«Денвер» проиграл «Индиане», Йокич оформил дабл-дабл

Самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.
Спорт-Экспресс 22:54
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
RT на русском 13:22
Происшествия

В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека

РБК 21:57
Общество

Материнский капитал на первого ребенка выдадут уже весной

Россияне, в чьей семье в этом году появился первый ребенок, получат первые выплаты в марте-апреле нынешнего года.
Neva.Today 22:12
Общество

Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен

Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Lenta.ru 21:16
Шоу-бизнес

300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс

Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Live24 07:03
Общество

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости 14:02
Политика

Ему было 11 лет, когда Германия вторглась в Польшу: как Красная армия освобождала Варшаву

Всего 11 лет было мальчику Чеславу, детство которого в итоге прошло в концлагере, когда Германия вторглась на территорию Польши.
Sputnik Латвия 09:34
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах

Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
OvideO.ru 15:30
Общество

Осипов сказал подчинённым не просить о повышении зарплат и штата при срывах проектов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на оперативном заседании регионального правительства 20 января сказал региональным чиновникам не говорить о необходимости увеличения штата или зарплат, пока в их министерствах ведётся работа со срывами.
Чита.Ру 22:52
Общество

Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
РИА Новости 20:25
Общество

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru 21:12
Религия

В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель

В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.
Екатеринбург Онлайн 06:53
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов

Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Южный Федеральный 00:24
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Матч ТВ 16:42
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском вчера в 15:55
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости 19:07
Футбол

Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Чемпионат 12:05
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

Москва 24 16 января в 20:27
Кино

Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта

Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Aobe.ru 18:59
Космос

Астрономы нашли у Проксимы Центавра еще одну планету

Суть событий 17 января в 11:20
Авто

Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

Автоновости дня 11:10
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 08:32
Политика

Томенко назначил министра промышленности Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 20 января назначил министром промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, который до этого был вице-мэром по экономике в администрации Барнаула, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Толк 23:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное