Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин: На продвижение русской культуры денег хватит

На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.
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Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

Российская газета08:28

Путин заявил о наличии денег на продвижение российской культуры

Lenta.ru08:52

Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

Вести.Ru08:45

Путин: «На продвижение русской культуры и русского языка денег у нас хватит»

Царьград08:30

Путин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

РБК09:31

Путин заявил, что у России хватит денег на продвижение русского языка в мире

ТАСС08:27

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

РИА Новости07:57
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Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
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Подписчики раскритиковали Леру Кудрявцеву за пост с черной икрой

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Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
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Представлен трейлер гоночного симулятора Project CARS 3

Компания Slightly Mad Studios анонсировала новый гоночный симулятор Project CARS 3. Третья часть серии выйдет на PlayStation 4, Xbox и ПК летом 2020 года.
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Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США

Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
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58 лет назад сборная СССР вытащила матч с Уругваем. Советский футболист разделил титул лучшего бомбардира ЧМ

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Общество

Власти допустили выдачу ваучеров за билеты на отмененные мероприятия

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В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
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Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг

Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
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В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
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