Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин: На продвижение русской культуры денег хватит

На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.
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Путин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

РБКвчера в 09:31

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

РИА Новостивчера в 07:57

Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

Вести.Ruвчера в 08:45

Путин: «На продвижение русской культуры и русского языка денег у нас хватит»

Царьградвчера в 08:30

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

Российская газетавчера в 08:28

Путин заявил, что у России хватит денег на продвижение русского языка в мире

ТАССвчера в 08:27

Путин заявил о наличии денег на продвижение российской культуры

Lenta.ruвчера в 08:52
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер вчера в 05:01
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус 05 июня в 15:41
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Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Экономика

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
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Единоборства

Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250 и может сразиться с Яном

Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Спорт-Экспресс 00:26
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие

REGNUM 05 июня в 03:28
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Шоу-бизнес

Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor вчера в 05:47
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
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Общество

В Туве вводят двухнедельный карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Происшествия

Депутата Рады избили на заправке

Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Lenta.ru вчера в 13:42
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Политика

В Германии раскритиковали решение Трампа о выводе войск из страны

Члены парламента Германии от правящего консервативного блока раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из страны.
Lenta.ru вчера в 18:16
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Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
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Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 17:50
Общество

Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
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Общество

Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября

Новости Перми 05 июня в 02:05
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
3
Наука

Создан датчик давления, способный взвесить пушинку

Anonsens 05 июня в 07:54
1
Происшествия

Арктические спасатели помогут устранить последствия ЧП в Норильске

Специалисты арктического поисково-спасательного отряда и специальная техника для работы в условиях арктической тундры выехали из Дудинки в Норильск для оказания помощи в устранении последствий ЧС после разлива топлива на ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому края.
РИА Новости 00:41
Армия и оружие

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
5
Технологии

Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон

Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.
Известия вчера в 20:50
8
Авто

Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле

Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
Автоновости дня вчера в 16:44
Общество

Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня

В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com вчера в 05:23
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Энергетика

Российский бензин захотели вытеснить из европейской страны

Власти Болгарии захотели вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию.
Lenta.ru 05 июня в 18:00
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
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Общество

В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы

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Здоровье

На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04
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