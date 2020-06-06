Общество
Российская газетаПутин: На продвижение русской культуры денег хватит
На продвижение русской культуры и русского языка у государства денег хватит, заявил президент на видеоконференции с деятелями культуры.
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Армия и оружие
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео
Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер вчера в 05:01
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус 05 июня в 15:41
Политика
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
Единоборства
Стерлинг победил Сэндхагена на UFC 250 и может сразиться с Яном
Американец Алджамейн Стерлинг на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (США) удушающим приемом победил соотечественника Кори Сэндхагена.
Спорт-Экспресс 00:26
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля: есть погибшие
REGNUM 05 июня в 03:28
Шоу-бизнес
Экс-жена Джигарханяна грубо высказалась по поводу смерти Юлии Норкиной
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала кончину Юлии Норкиной, о которой стало известно в минувшую пятницу.
iReactor вчера в 05:47
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Общество
В Туве вводят двухнедельный карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Происшествия
Депутата Рады избили на заправке
Заславский является членом фракции «Слуга народа», а также членом комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Lenta.ru вчера в 13:42
Политика
В Германии раскритиковали решение Трампа о выводе войск из страны
Члены парламента Германии от правящего консервативного блока раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из страны.
Lenta.ru вчера в 18:16
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 17:50
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник 05 июня в 08:21
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми 05 июня в 02:05
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
Наука
Создан датчик давления, способный взвесить пушинку
Anonsens 05 июня в 07:54
Происшествия
Арктические спасатели помогут устранить последствия ЧП в Норильске
Специалисты арктического поисково-спасательного отряда и специальная техника для работы в условиях арктической тундры выехали из Дудинки в Норильск для оказания помощи в устранении последствий ЧС после разлива топлива на ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому края.
РИА Новости 00:41
Армия и оружие
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Технологии
Эксперт оценил необходимость установки антивируса на смартфон
Установить антивирусное приложение на смартфон следует прежде всего владельцам устройств, работающих на ОС Android.
Известия вчера в 20:50
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
Toyota рассмотрит возможность выпуска нового рамного внедорожника в ретро-стиле, если на такие автомобили будет спрос.
Автоновости дня вчера в 16:44
Общество
Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня
В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com вчера в 05:23
Энергетика
Российский бензин захотели вытеснить из европейской страны
Власти Болгарии захотели вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию.
Lenta.ru 05 июня в 18:00
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
Общество
В Сибири зафиксировано рекордное превышение температурной нормы
RT на русском вчера в 20:16
Здоровье
На Сахалине больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Больницу на юге Сахалина закрыли на карантин из-за заболевших сотрудников и пациента, сообщил в воскресенье губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:04