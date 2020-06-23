Рано или поздно, но болезнь вошла и в наш дом, внутрь наших границ. Когда это произошло, мы сделали то, что не делали никогда - приняли беспрецедентный шаг. Объявили нерабочие дни. Как показало дальнейшее развитие ситуации - сделали это своевременно. Вырвали у эпидемии время.

Введение режима нерабочих дней в России было обоснованным. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.

Общество Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования. 2

Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 627

Экономика Кудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся. 165

Происшествия В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Экономика В России могут увеличить пенсии по старости В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста. 4,2K

Происшествия Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом. 550

Политика Саакашвили рассказал о разговоре с Путиным в темной комнате «Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной», — заявил экс-президент Грузии, отметив, что его собеседник «не шутил». 4

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 3,3K

Энергетика В России подорожал бензин на АЗС Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. 14

Технологии ЦБ Бразилии запретил Visa и Mastercard проводить платежи в WhatsApp Бразильский Центробанк запретил операторам платежных систем Visa и Mastercard проводить платежные операции с использованием приложения мессенджера WhatsApp.

Шоу-бизнес Беременная в третий раз Алена Ашмарина узнала, что ждет двойню Девушка не смогла сохранить брак с отцом двух своих дочерей, затем имел место быть скандальный роман с Ильей Григоренко и «на закуску» роман с неизвестным мужчиной, который бросил ее узнав о третьей беременности. 20

Здоровье В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом По общему количеству выздоровевших Кузбасс поднялся в рейтинге регионов.