Коронавирус
Фонтанка.РуПутин: Нерабочие дни были обоснованными
Введение режима нерабочих дней в России было обоснованным. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Рано или поздно, но болезнь вошла и в наш дом, внутрь наших границ. Когда это произошло, мы сделали то, что не делали никогда - приняли беспрецедентный шаг. Объявили нерабочие дни. Как показало дальнейшее развитие ситуации - сделали это своевременно. Вырвали у эпидемии время.
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Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Происшествия
В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти.
РИА Новости 18:41
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru 21 июня в 16:14
Кино
Вышел тизер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова
Apple представила первый тизер сериала «Основание», базирующегося на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова.
КиноПоиск вчера в 15:10
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Экономика
Кудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
ПРАЙМ 12:21
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Происшествия
В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке
По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:31
Футбол
Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru 13:15
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости вчера в 22:51
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Политика
Саакашвили рассказал о разговоре с Путиным в темной комнате
«Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной», — заявил экс-президент Грузии, отметив, что его собеседник «не шутил».
Lenta.ru 05:50
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Шоу-бизнес
Плачущая Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни у экс-супруга
Как оказалось, ее бывший гражданский муж Александр Смерфит, являющийся отцом дочери Анджелины, тяжело болен.
Московский Комсомолец вчера в 13:07
Футбол
Главный тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку
РЕН ТВ 21 июня в 10:50
Энергетика
В России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Технологии
ЦБ Бразилии запретил Visa и Mastercard проводить платежи в WhatsApp
Бразильский Центробанк запретил операторам платежных систем Visa и Mastercard проводить платежные операции с использованием приложения мессенджера WhatsApp.
ТАСС 19:12
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз Алена Ашмарина узнала, что ждет двойню
Девушка не смогла сохранить брак с отцом двух своих дочерей, затем имел место быть скандальный роман с Ильей Григоренко и «на закуску» роман с неизвестным мужчиной, который бросил ее узнав о третьей беременности.
Bimru.ru 01:41
Кино
Съемки «Сватов» перенесли на год
УтроNews вчера в 13:06
Общество
Бывший пастор призвал сносить статуи Христа из-за его белой кожи
Активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа.
Lenta.ru 16:02
Здоровье
В Кузбассе выздоровели 42% заболевших коронавирусом
По общему количеству выздоровевших Кузбасс поднялся в рейтинге регионов.
Газета Кемерова 06:50
Общество
В PS Store снизили цену Crash Bandicoot 4 до 3999 рублей
Вкупе с ценой в 4899 рублей у свежих релизов EA Sports вроде FIFA 21 и Madden NFL 21 появилось опасение, что грядёт очередное повышение цен.
Игромания.ру 18:16
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44