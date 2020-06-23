Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни

После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
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Путин указал главное условие для вступления в силу поправок в Конституцию

Газета.Ru11:26

Путин: Поправки в Конституцию вступят в силу только при поддержке граждан

Фонтанка.Ру11:02

Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни

Российская газета11:11

Путин: требования к власти будут выше после принятия поправок в конституцию

ТАСС11:05

Путин: поправки в Конституцию вступят в силу только при поддержке граждан

Вести.Ru11:15

Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Lenta.ru10:51

Путин подтвердил, что поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

Эхо Москвы10:50
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Мировые цены на нефть снижаются

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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей

Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
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Политика

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
РИА Новости 11:34
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Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»

RT на русском 12:08
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
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Игры

Ghost of Tsushima ушла на золото

Sucker Punch объявила о «золотом» статусе Ghost of Tsushima — игра готова и отправилась в печать.
Игромания.ру вчера в 13:12
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Гаджеты

Apple отказывается в своих Mac от чипов Intel в пользу собственных

Apple объявила, что отказывается от процессоров Intel в своих компьютерах Mac и переходит на собственные.
ТАСС вчера в 15:35
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45
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Общество

Владимир Путин предложил повторить выплаты на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в прямом эфире.
Информ Полис online 11:15
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Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

Turkmenportal 04:42
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Футбол

Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»

Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Деловое.ТВ 09:49
Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

Газета.Ru 05:26
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Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 12:26
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
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Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
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Экономика

Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Главное

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации.
Znak.com 11:03
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Гаджеты

Honor MagicWatch 2 получает 85 новых спортивных режимов

Суббренд Huawei Honor объявил о масштабном обновлении своих умных часов под названием Honor MagicWatch 2. Новое обновление приносит в аксессуар поддержку 85-ти новых спортивных режимов.
ITZine.ru 10:19
Наука

Химики добыли рекордное количество золота из печатных плат

Часто в создании печатных плат используют золото, которое не выделяют из использованных электронных устройств, так как процедура отделения драгоценных металлов из сложных многокомпонентных смесей длительная, а применяемые реагенты токсичны для человека и окружающей среды.
N+1 02:33
Общество

Я устал, но не ухожу: Нила Дракманна измотали беспочвенные обвинения в адрес разработчиков The Last of Us Part II

Руководитель разработки и режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) у себя в микроблоге прокомментировал многочисленные обвинения и порицания в сторону создателей игры.
3DNews 07:57
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Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Наука

Почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции

Evo-rus.com вчера в 11:50
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Гаджеты

Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с AMD

Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с разработкой AMD.
Дни24 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
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