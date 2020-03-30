Глава государства подчеркнул, что одной из немаловажных мер борьбы с коронавирусом является массовое тестирование граждан. В связи с этим регистрация новых тест-систем должна производится быстро, чтобы они как можно быстрее начинали использоваться.

Путин: Новые тест-системы на коронавирус надо регистрировать быстро

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