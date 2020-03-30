Политика
REGNUMПутин: Новые тест-системы на коронавирус надо регистрировать быстро
Глава государства подчеркнул, что одной из немаловажных мер борьбы с коронавирусом является массовое тестирование граждан. В связи с этим регистрация новых тест-систем должна производится быстро, чтобы они как можно быстрее начинали использоваться.
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Путин поручил оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса
Будущее России. Национальные проекты09:27
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Культура
Древнейшая крепость Дербента приглашает на онлайн-экскурсию
Музей Нарын-Калы в Дербенте предлагает всем желающим посетить первую онлайн-экскурсию на канале в YouTube.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Политика
Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета
Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
Общество
Курянам разъяснили правила всеобщей изоляции
Курск, 30 марта 2020, 19:18 — REGNUM Жителям Курской области с 30 марта разрешено покидать место проживания только в самом необходимом случае.
Здоровье
В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией
В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Авто
Семиместную Hyundai Creta поймали на тестах
На портале IndianAutosBlog появилась первая фотография прототипа семиместной модификации Hyundai Creta, который был замечен в камуфляже во время дорожных испытаний.
Общество
Рошаль назвал правила безопасного похода в магазин в карантин
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль перечислил правила похода в магазин во время эпидемии.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Здоровье
Врач рассказал о суперспособности коронавируса
Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
Общество
Власти столицы с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех москвичей
В столице все горожане должны перейти в режим самоизоляции с 30 марта, покидать квартиру можно только для получения экстренной медпомощи, совершения покупок или поездок на работу, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Космос
Хаббл фотографирует галактику с одной рукой
NGC 4618, классифицирована как спиральная галактика с перемычками, отличается от других спиральных галактик тем, что имеет только одну руку, вращающуюся вокруг центра галактики.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантинных мер
Российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
Финляндия продлевает чрезвычайное положение до середины мая
Ограничительные меры в Финляндии в связи со вспышкой эпидемии коронавируса будут продлены до 13 мая, заявила премьер-министр страны Санна Марин 30 марта на пресс-конференции журналистам.
Политика
Шоумен Сивохо ушел с должности советника секретаря СНБО Украины
Бывший артист КВН, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Общество
В Ленобласти закрывают на въезд и выезд несколько населённых пунктов
Населённые пункты, в которых живут люди с подтверждённым диагнозом новая коронавирусная инфекция, закроют для посещения.
Общество
За тем, как петербуржцы соблюдают самоизоляцию, будут следить камеры
Со слов заместителя начальника ГУ МВД России по Петербургу Дмитрия Баранова, город имеет прядка 40 тысяч единиц систем мониторинга.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Нижегородской области введен режим самоизоляции
Вечером 30 марта вышел Указ губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о введении полной самоизоляции жителей региона.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Авто
Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 показали на видео
На ютуб-канале Secret AutoChannel продемонстрировали первое видео с моделью Hengtian L4600, которая является копией легендарного внедорожника Land Cruiser 200.
Общество
В России создали три препарата против коронавируса
Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Футбол
Пеп Гвардиола: мы вернемся сильнее, добрее и немного толще
Напомним, что на прошлой неделе наставник «Манчестер Сити» пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.