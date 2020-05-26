Коронавирус
Российская газетаШойгу: Пик заболеваемости коронавирусом в BС РФ пройден в апреле
Вооруженные силы России уже прошли пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией - это произошло во второй половине апреля текущего года.
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Считаем, что к началу июня в Вооруженных силах обстановка войдет в состояние плановой.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельТК Звезда 07:57
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