Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин: Пик коронавируса в России пройден

Президент назвал пройденным пик распространения коронавируса в России. На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
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Владимир Путин
Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире.
— Владимир ПутинРИА Новости 08:00

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