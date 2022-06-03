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Путин: Политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в сфере энергетики

Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан в пятницу по телеканалу «Россия-24».
Взгляд.ру
Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Взгляд.ру
«Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики», - отметил Путин.
Комсомольская правда
«Россия здесь абсолютно ни при чем», — заключил Путин.
РБК

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