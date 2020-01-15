Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно вынести на голосование граждан ряд поправок в Конституцию. Об этом он сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.

Путин предложил вынести на голосование поправки в Конституцию

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