Политика
РЕН ТВПутин: Поступило порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что поступило уже порядка 900 предложений касательно поправок в Конституцию. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок.
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По имеющимся у меня данным, уже поступило где-то порядка 900 предложений. Они носят серьёзный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства, поступают от разных людей, и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам.
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Политика
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Общество
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