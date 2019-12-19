Политика

ТАССТАССПутин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске

Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске. Об этом заявил на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

РФ не может дотировать белорусскую экономику снижением цены на газ – Путин

REGNUM06:31

Россия не будет дотировать экономику Белоруссии снижением цены на газ

РИА Новости06:50

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Lenta.ru06:47

Путин: Россия не будет дотировать Белоруссию низкими ценами на газ

Коммерсантъ06:46

Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске

ТАСС07:41

Президент РФ: Дотировать Белоруссию было бы ошибочно

Фонтанка.Ру06:24

Путин объяснил, почему РФ не готова продавать Минску по цене как для Смоленска

Life.ru06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Политика

Путин ответил на вопрос о вмешательстве РФ в политику Великобритании

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Великобритания оценивает происходящие в России события, высказывает свою позицию.
Политика Сегодня 07:48
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд

Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
Национальная служба новостей 05:46
Политика

Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных

Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Слово и Дело 05:04
Происшествия

В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем

Российская газета 04:36
Политика

Путин о союзном государстве с Белоруссией: 90% задач не сделано

Из задач создания союзного государства с Белоруссией не выполнено порядка девяноста процентов.
Красная весна 07:40
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Политика

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Lenta.ru 06:53
Политика

Путин обсудит с Бегловым ситуацию в Боткинской больнице

Российский лидер Владимир Путин пообещал решить совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос состояния Боткинской больницы.
iReactor 07:45
Политика

Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Lenta.ru 07:27
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
News.ru 00:09
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об окружении сил ПНС в Триполи с суши

Взгляд.ру вчера в 12:10
Общество

В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
BFM.ru вчера в 14:54
Здоровье

Путин ответил на вопрос, можно ли лечить больных детей в РФ бесплатно

Журналистка из Крыма поинтересовалась у президента России Владимира Путина, нельзя ли лечить больных детей в стране бесплатно.
РЕН ТВ 06:53
Политика

Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
УралПолит.Ru 07:09
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Политика

В Германии начались переговоры о транзите газа

В Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии.
RT на русском 06:29
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Lenta.ru 05:24
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT поступят в продажу в январе

3DNews 03:31
Общество

31 декабря в Иркутской области объявлено выходным днем

Позже пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области подтвердила, что глава региона Игорь Кобзев подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря 2019 года.
Байкал24 04:29
Политика

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин

По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
iReactor 07:27
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 07:39
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге

Московский ЦСКА обыграл сербскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Sport24.ru вчера в 13:52
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Армия и оружие

Украинских военных научат брать шахты и банки

Как минимум восемь батальонно-тактических групп ВСУ пройдут в 2020 году обучение ведению военных действий в условиях города, заявил 17 декабря журналистам заместитель начальника управления боевой подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарёв, передает украинский портал «Армия Inform».
Красная весна 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное