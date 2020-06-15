Коронавирус

Вести.RuВести.RuПутин: России удалось сработать на опережение пандемии

В России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Стол без заказов: 30% кафе и ресторанов могут не пережить кризис

Известия13:13

Путин высказался о последствиях пандемии коронавируса

Lenta.ru08:29

Путин назвал две задачи властей во время пандемии COVID-19

РБК10:24

Путин: в России удалось сгладить последствия пандемии коронавируса

Комсомольская правда08:50

Путин: властям России в борьбе с пандемией в целом удалось действовать на опережение

ТАСС08:42

Путин заявил о сглаживании последствий пандемии в экономике

Газета.Ru08:35

Путин рассказал о двух задачах властей во время пандемии

РИА Новости09:59
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Энергетика

Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру 08:11
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ТАСС 09:03
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Происшествия

Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Очевидец Владимир Попов прокомментировал стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 13:46
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Политика

Премьер Киргизии подал в отставку после коррупционного скандала

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев покинул пост.
Росбалт 12:07
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Общество

Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие

Истребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
3,4K
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru вчера в 20:53
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Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

Газета.Ru 13:51
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Происшествия

В центре Волгограда убили студента-медика

По данным следствия, студент первого курса медицинского университета 12 июня находился в гостях у своего приятеля в Центральном районе, откуда поздно ночью пешком отправился в свое общежитие.
Российская газета 02:32
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
834
Общество

Куйвашев продлил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции.
Европейско-Азиатские новости 05:00
143
Футбол

Николич назвал смелую задачу «Локомотива» на концовку сезона

Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от работы с командой и назвал главную турнирную задачу на оставшуюся часть сезона-2019/20.
Спорт день за днем 13:54
Политика

Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости вчера в 05:17
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Политика

Трамп позвал на переговоры в Белый дом лидеров Сербии и Косово

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово сесть за стол переговоров в Белом доме в конце июня, пишет в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.
Интерфакс 13:58
Авто

Составлен рейтинг самых надёжных подержанных кроссоверов

Новые автомобили 08:40
1
Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.
Вечерняя Москва 12:30
Шоу-бизнес

«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина

Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН 12:33
Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
682
Политика

МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
62
Армия и оружие

База в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу

РЕН ТВ 13 июня в 15:00
14
Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище - у актера Вячеслава Тихонова

Определяя стоимость надгробий, в учёт не брались памятники установленные криминальным авторитетам, которые были похоронены на Новодевичьем кладбище в лихие 90-е.
Территория новостей 06:35
30
Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
1,5K
Наука

Маски названы самой эффективной профилактикой коронавируса

Специалисты заявили, что маски являются самой эффективной профилактикой коронавируса.
Газета DAILY 13:20
4
Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
30
Игры

Авторы ремейка Mafia представили сюжетный трейлер

CyberSport.ru 13 июня в 15:21
20
Футбол

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
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