Политика
Российская газетаПутин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом
Оценить3,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Общество
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах.
Российская газета 04:11
Политика
Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Российская газета 07:01
Здоровье
48 пациентов с коронавирусом умерли в России за сутки
48 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались в России за минувшие сутки.
Известия 04:11
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Армия и оружие
Американский ракетный эсминец USS Porter приблизился к Крымскому мосту
Актуальные Новости 03:15
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Экономика
США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве
Руководитель инвестиционного фонда Social Capital, совладелец клуба NBA Голден Стейт Уорриорс Чаматх Палихапития вызвал скандал на американском телевидении, заявив, что акционеры и кредиторы компаний, которые не подготовились к кризису и растратили свои подушки безопасности, должны быть наказаны банкротством и потерей денег, а государство должно спасать только рядовых граждан.
РИА Новости 01:00
Здоровье
182 случая коронавируса выявлено в Кировской области
За субботу выявили 40 заболевших. По состоянию на утро 18 апреля в Кировской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
РИА НаВятке 05:13
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 17 апреля в 06:31
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Возлюбленная Данилы Козловского рассекретила необычное имя дочери
Данила Козловский и Ольга Зуева рассказали, как назвали первенца. Информация появилась в Instagram возлюбленной актера.
Московский Комсомолец 04:11
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК вчера в 13:40
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов оформил бывшую квартиру Шукшиной на помощника
RuNews24.ru 05:48
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта РФ и водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, до конца этого периода признаются действительными.
RT на русском вчера в 10:09
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
Вести.Ru 06:47
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Общество
В Татарстане выявили 31 новый случай заражения коронавирусом
"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции: пять человек госпитализированы, 26 проходят лечение на дому – у них диагностирована легкая или бессимптомный форма течения болезни", - сказала Галимова.
РИА Новости 04:39
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Здоровье
В Свердловской области рассказали о состоянии больных COVID-19
Почти 30 больных коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:18