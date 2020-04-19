Коронавирус
ФедералПрессПутин: Россия достойно пройдет через посланные испытания
Владимир Путин отметил, что праздник в этом году проходит «в условиях вынужденных ограничений». При этом президент еще раз напомнил, что Россия работает на опережение в борьбе с коронавирусом. Путин подчеркнул, что Россия учитывает опыт зарубежных стран и активно с ними сотрудничает.
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Политика
Президент продлил действие паспортов и водительских удостоверений
Действительными на территории Российской Федерации считаются паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
Вслух.Ру 03:50
Общество
Минкомсвязи назвало дату вывозных рейсов из Турции в Россию
Вывозные рейсы из турецкой Анталии в Екатеринбург и Казань предварительно запланированы на 21 апреля, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи.
РИА Новости 00:43
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Финансы
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года
Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 17 апреля в 04:22
Политика
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
Общество
Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет
На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
Общество
В Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом
В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%.
Известия вчера в 15:13
Политика
Историк опроверг миф о насилии Красной армии над жителями Германии
"Жесткое вскрытие" фактов мародерства и насилия над местным населением тоже входило в задачи оперативных групп СМЕРШа в ходе Берлинской наступательной операции, добавил он.
РИА Новости 03:07
Футбол
Владелец «Брайтона» предложил никому не вылетать из АПЛ
Владелец "Брайтона" Тони Блум предложил никому не вылетать из Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам нынешнего сезона.
Газета.Ru 00:35
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Известия вчера в 15:55
Общество
Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Единоборства
Бетербиев пояснил, что будет болеть за Хабиба в бою с Сен-Пьером
Спорт-Экспресс вчера в 18:36
Общество
Демограф оценила последствия коронавируса для России
Халтурина отметила, что увеличение потребления алкоголя может привести к тому, что «перекроются положительные эффекты от карантина» и смертность в стране станет выше, чем в другие годы.
ФедералПресс 01:34
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Общество
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
Энергетика
У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи
Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
Lenta.ru 17 апреля в 11:05
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском вчера в 20:14
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса
Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04