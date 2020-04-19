Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессПутин: Россия достойно пройдет через посланные испытания

Владимир Путин отметил, что праздник в этом году проходит «в условиях вынужденных ограничений». При этом президент еще раз напомнил, что Россия работает на опережение в борьбе с коронавирусом. Путин подчеркнул, что Россия учитывает опыт зарубежных стран и активно с ними сотрудничает.
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Путин заявил, что Россия достойно пройдет через посланные испытания

Невские Новости03:57

Путин: Россия достойно пройдет через посланные испытания

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«Все будет хорошо»: Путин в пасхальном поздравлении рассказал о борьбе с коронавирусом

TV BRICS02:26

Путин уверен, что Россия достойно пройдет через посланные испытания

BFM.ru02:41

Путин в Пасху обратился к россиянам из Ново-Огарево

Территория новостей02:34

Путин: мы достойно пройдём через посланные нам испытания

Чемпионат02:51

Путин о коронавирусе: Россия достойно пройдет через посланные испытания

РИА Новости02:09
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

Президент продлил действие паспортов и водительских удостоверений

Действительными на территории Российской Федерации считаются паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
Вслух.Ру 03:50
556
Общество

Минкомсвязи назвало дату вывозных рейсов из Турции в Россию

Вывозные рейсы из турецкой Анталии в Екатеринбург и Казань предварительно запланированы на 21 апреля, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи.
РИА Новости 00:43
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
3,6K
Происшествия

Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом

Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
342
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,5K
Политика

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
1,1K
Финансы

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Интерфакс 00:52
39
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
2,1K
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 17 апреля в 04:22
592
Политика

В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180

Технологическим чудом назвал российские двигатели РД-180 Тори Бруно, президент американской компании United Launch Alliance, производящей ракеты-носители Atlas.
Российская газета вчера в 22:06
338
Общество

Росстат подсчитал число россиян старше 100 лет

На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 01:43
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Общество

В Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом

В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%.
Известия вчера в 15:13
915
Политика

Историк опроверг миф о насилии Красной армии над жителями Германии

"Жесткое вскрытие" фактов мародерства и насилия над местным населением тоже входило в задачи оперативных групп СМЕРШа в ходе Берлинской наступательной операции, добавил он.
РИА Новости 03:07
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Футбол

Владелец «Брайтона» предложил никому не вылетать из АПЛ

Владелец "Брайтона" Тони Блум предложил никому не вылетать из Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам нынешнего сезона.
Газета.Ru 00:35
Общество

Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Известия вчера в 15:55
569
Общество

Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса

Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 02:44
18
Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
836
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
125
Экономика

Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения

Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
967
Единоборства

Бетербиев пояснил, что будет болеть за Хабиба в бою с Сен-Пьером

Спорт-Экспресс вчера в 18:36
1
Общество

Демограф оценила последствия коронавируса для России

Халтурина отметила, что увеличение потребления алкоголя может привести к тому, что «перекроются положительные эффекты от карантина» и смертность в стране станет выше, чем в другие годы.
ФедералПресс 01:34
1
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
38
Общество

Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
375
Энергетика

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
Lenta.ru 17 апреля в 11:05
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Шоу-бизнес

Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян

В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
23
Экономика

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
67
Политика

Трамп оценил отношения США с Россией

Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском вчера в 20:14
46
Политика

Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса

Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
1,2K
Общество

В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса

Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04
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