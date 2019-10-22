Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией

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