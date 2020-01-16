Политика

REGNUMREGNUMПутин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Читать в источнике
Комментировать404

Подробнее о событии

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Общественное телевидение России10:43

Путин отметил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения в отношении России

ТАСС10:41

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Взгляд.ру09:47

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

РИА Новости10:13

Путин увидел у «кого-то» желание поуправлять Россией со стороны

РБК10:09

Путин назвал некоторые решения ЕСПЧ «явно неправовыми»

RT на русском10:05

Путин констатировал недопустимость неправовых решений ЕСПЧ

Известия10:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита отозвалась на отставку правительства при помощи еды

Милявская рассказала, что об отставке правительства узнала из сообщений друзей и коллег.
Телеканал 360° 18:48
Происшествия

Жители Камчатки ощутили подземные толчки

В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Вести.Ru 18:24
Происшествия

Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке

Lenta.ru 19:25
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 13:55
Гаджеты

Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060

Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
iXBT.com 14:27
Хоккей

Отомстили: СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1

Петербургский ХК СКА отомстил финскому «Йокериту» за прошлый проигрыш со счётом 0:6, обыграв их в матче регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 16 января.
78.ru 14:15
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru 19:29
Футбол

«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина

20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
Бомбардир.ру вчера в 05:18
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

Российские истребители в течение недели трижды поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей государственной границы иностранными летательными аппаратами.
РБК 20:21
Хоккей

Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений

Главный тренер Салавата Юлаева Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила Автомобилисту (2:4).
Советский спорт 12:21
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости вчера в 15:05
Политика

Трамп рассказал об ожиданиях от слушаний по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, слушания по делу об импичменте в сенате продлятся недолго.
RT на русском 16:45
Происшествия

Японские рыбаки возобновили рыбный промысел в районе Курил

Красная весна 14 января в 00:55
Политика

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Ведомости 14:00
Авто

Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Автоновости дня вчера в 12:51
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Lenta.ru 18:39
Гаджеты

В России создали премиальный смартфон для экстремальных условий

Дни24 03:00
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 09:57
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru 06:25
Экономика

Россию похвалили за пенсионную реформу

Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу.
Lenta.ru 02:42
Наука

Назван способ убить неуязвимых тихоходок

МедиаПоток вчера в 03:42
Интернет

Google закрывает приложения для Chrome

С марта 2020 года новые приложения не будут приниматься в каталог, в июне-декабре 2020 года прекратится поддержка существующих приложений для обычных и корпоративных пользователей соответственно, в июне 2021 года отключат ряд API, которые используют эти приложения, а также поддержку приложений для Chrome OS для всех пользователей, кроме корпоративных – они «протянут» еще год.
TelecomDaily 16:08
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Происшествия

В Китае второй человек умер из-за нового коронавируса

В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса, сообщает AFP.
Коммерсантъ 20:17
Музыка

СМИ назвали Мишустина автором песен Лепса

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин написал песни "Зола" и "Настоящая женщина", которые позднее исполнил певец Григорий Лепс.
Life.ru 09:58
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Life.ru вчера в 08:44
Армия и оружие

Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы?

Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.
Peterburg News вчера в 01:37
Футбол

Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Газета.Ru 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное