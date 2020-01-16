Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

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Политика Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.

Хоккей Отомстили: СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1 Петербургский ХК СКА отомстил финскому «Йокериту» за прошлый проигрыш со счётом 0:6, обыграв их в матче регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 16 января.

Хоккей Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений Главный тренер Салавата Юлаева Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила Автомобилисту (2:4).

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Общество Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.

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Музыка СМИ назвали Мишустина автором песен Лепса Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин написал песни "Зола" и "Настоящая женщина", которые позднее исполнил певец Григорий Лепс.

Политика Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Армия и оружие Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы? Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.