Политика
REGNUMПутин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Шоу-бизнес
Лолита отозвалась на отставку правительства при помощи еды
Милявская рассказала, что об отставке правительства узнала из сообщений друзей и коллег.
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Гаджеты
Nvidia официально снизила цену на видеокарту GeForce RTX 2060
Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
Хоккей
Отомстили: СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1
Петербургский ХК СКА отомстил финскому «Йокериту» за прошлый проигрыш со счётом 0:6, обыграв их в матче регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 16 января.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Футбол
«Овьедо» арендовал вратаря «Реала» Лунина
20-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин на правах аренды перешел в «Овьедо».
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Российские истребители в течение недели трижды поднимались в воздух для перехвата возможных нарушителей государственной границы иностранными летательными аппаратами.
Хоккей
Николай Цулыгин: У «Салавата» наступила какая-то полоса невезений
Главный тренер Салавата Юлаева Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором его команда в гостях уступила Автомобилисту (2:4).
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Трамп рассказал об ожиданиях от слушаний по импичменту в сенате
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, слушания по делу об импичменте в сенате продлятся недолго.
Происшествия
Японские рыбаки возобновили рыбный промысел в районе Курил
Авто
Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения может дебютировать уже в августе 2020 года.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Политика
Кудрин дал прогноз о новом составе правительства
Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Экономика
Россию похвалили за пенсионную реформу
Шведский экономист, бывший министр финансов Андерс Эрик Борг похвалил правительство России за начатую в 2018 году пенсионную реформу.
Наука
Назван способ убить неуязвимых тихоходок
Интернет
Google закрывает приложения для Chrome
С марта 2020 года новые приложения не будут приниматься в каталог, в июне-декабре 2020 года прекратится поддержка существующих приложений для обычных и корпоративных пользователей соответственно, в июне 2021 года отключат ряд API, которые используют эти приложения, а также поддержку приложений для Chrome OS для всех пользователей, кроме корпоративных – они «протянут» еще год.
Происшествия
В Китае второй человек умер из-за нового коронавируса
В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса, сообщает AFP.
Музыка
СМИ назвали Мишустина автором песен Лепса
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин написал песни "Зола" и "Настоящая женщина", которые позднее исполнил певец Григорий Лепс.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Путин предложил Медведеву пост зампредседателя Совбеза
Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
Армия и оружие
Рисковое склонение: как россиян пытаются завербовать украинские спецслужбы?
Украинские спецслужбы основательно готовятся к вербовке: изучают страницы в соцсетях близких человека, под безобидным предлогом могут начать с ними диалог так, что никто даже не поймет, кто перед ним и что за реальная опасность им грозит.
Футбол
Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.