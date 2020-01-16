Политика
REGNUMПутин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Экономика
Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии
Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии.
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, чем опасны крещенские купания
В канун Крещения Господня Роспотребнадзор предупредил граждан о том, что не всем полезны купаниях в холодной проруби, а для кого-то они просто опасны, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Шоу-бизнес
Маша из «Прекрасной няни» вспомнила о работе с Заворотнюк
Российская актриса Екатерина Дубакина, которая исполнила роль Маши Шаталиной в сериале "Моя прекрасная няня", рассказала СМИ о совместной работе с Анастасией Заворотнюк.
Кино
Новые «Звездные войны» заработали в прокате миллиард долларов
Общество
Ряд школ эвакуировали в Волгограде из-за сообщений о минировании
Общество
Hyundai и Kia оценили стартап экс-главы Yota в €3 млрд
Корейские автопроизводители Hyundai и Kia вложили €100 млн в британский стартап Arrival, разрабатывающий электромобили, сообщается на сайте компании.
Общество
Несколько трасс в Оренбургской области продолжают оставаться закрытыми
Речь идет об автодороге Оренбург - Орск (от поселка Краснощеково до поворота на Гай), участке дороги Каменоозерное - Медногорск со 177 по 184 км и дороги на Казахстан.
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Политика
Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы
Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Происшествия
Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
Гаджеты
Microsoft представила два ПК на базе Snapdragon 7c
Компания Microsoft представила парочку новых портативных компьютеров, которые построены на базе однокристальной системы Snapdragon 7c, представленной в декабре прошлого года.
Автоспорт
Экипаж «Камаз-мастер» выиграл одиннадцатый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 11-го этапа ралли-марафона «Дакар» в категории грузовиков.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Армия и оружие
Для российских военных создадут противолодочный самолет с робокатерами
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Общество
Россиянин Винник рассказал о пытках в тюрьме и попросил помощи
Экономика
Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка
Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
Музыка
Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
Общество
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Шоу-бизнес
Айза Анохина объявила о разрыве с мужем
Как ни странно, но причиной напряженных отношений между супругами стал бывший возлюбленный звезды— рэпер Гуф.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.