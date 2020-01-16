Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

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