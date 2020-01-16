Политика

REGNUMREGNUMПутин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Общественное телевидение Россиивчера в 10:43

Путин увидел у «кого-то» желание поуправлять Россией со стороны

РБКвчера в 10:09

Путин констатировал недопустимость неправовых решений ЕСПЧ

Известиявчера в 10:34

Путин заявил, что Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

РИА Новостивчера в 10:13

Путин отметил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения в отношении России

ТАССвчера в 10:41

Путин назвал некоторые решения ЕСПЧ «явно неправовыми»

RT на русскомвчера в 10:05

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Взгляд.рувчера в 09:47
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru 15 января в 11:32
Политика

Федоров рассказал, как поправки Путина в Конституцию изменят Россию

Поправки в Конституцию Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию страны.
ФАН 15 января в 08:09
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Политика

Мишустин назвал задачи нового правительства

Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Forbes вчера в 06:46
Авто

«Русский Prado» от УАЗа выпустят в 2021 году

Новый внедорожник УАЗ, который называют «русским Prado», начнут выпускать во второй половине 2021 года.
AutoNews вчера в 03:22
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасностях крещенских купаний

Газета.Ru вчера в 22:28
Общество

СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ

Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях.
РБК вчера в 23:24
Общество

Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Интерфакс вчера в 09:26
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку российского правительства

Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон находится на стороне российских граждан.
Профиль вчера в 03:19
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском вчера в 07:26
Происшествия

Новорождённую девочку подбросили к больнице Кузбасса

О произошедшем в полицию сообщил сторож поликлиники. Он рассказал, что нашёл новорождённого ребёнка у входа в здание.
REGNUM вчера в 22:25
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Музыка

Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
МР7.ру вчера в 08:14
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК вчера в 07:33
Происшествия

Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области

В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Иркутск Сегодня вчера в 22:42
Кино

Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»

Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Коммерсантъ 15 января в 15:51
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

В Индии разъяренный слон погнался за отдыхающими

В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.
Известия вчера в 07:26
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Происшествия

Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме

При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
REGNUM вчера в 22:48
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 21:20
Космос

Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»

По задумке миллиардера, благодаря спутникам Starlink, дешевый интернет будет доступен 3 миллиардам человек по всей Земле.
Портал Поиск вчера в 06:15
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости вчера в 21:50
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