Политика
REGNUMПутин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Политика
Федоров рассказал, как поправки Путина в Конституцию изменят Россию
Поправки в Конституцию Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию страны.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Происшествия
Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой
Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
Политика
Мишустин назвал задачи нового правительства
Предложенный Владимиром Путиным на пост премьер-министра Михаил Мишустин озвучил главные задачи нового правительства.
Авто
«Русский Prado» от УАЗа выпустят в 2021 году
Новый внедорожник УАЗ, который называют «русским Prado», начнут выпускать во второй половине 2021 года.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасностях крещенских купаний
Общество
СМИ назвали самую волнующую россиян проблему в сфере ЖКХ
Состояние жилых домов и недостатки в работе управляющих компаний волновали россиян чаще, чем цены на коммунальные услуги и ошибки, допущенные в платежных квитанциях.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку российского правительства
Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон находится на стороне российских граждан.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Происшествия
Новорождённую девочку подбросили к больнице Кузбасса
О произошедшем в полицию сообщил сторож поликлиники. Он рассказал, что нашёл новорождённого ребёнка у входа в здание.
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Музыка
Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
Происшествия
Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове
Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Происшествия
Контрабанду леса на 50 миллионов рублей пресекли в Иркутской области
В Иркутской области пресечена попытка незаконного вывоза за границу 35 тысяч кубометров древесины.
Кино
Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»
Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Происшествия
В Индии разъяренный слон погнался за отдыхающими
В индийском городе Хосур в штате Тамилнад отдыхающие попытались сделать селфи с диким слоном, после чего животное чуть не затоптало туристов.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Происшествия
Четыре человека погибли в Ивановской области при пожаре в частном доме
При пожаре в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области погибли четыре человека.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что у фильма «Холоп» есть смысл. Об этом сообщило РИА «Новости».
Космос
Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»
По задумке миллиардера, благодаря спутникам Starlink, дешевый интернет будет доступен 3 миллиардам человек по всей Земле.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".