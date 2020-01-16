Политика
REGNUMПутин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Политика
Путин предложил назначить Михаила Мишустина на должность премьера
Президент России Владимир Путин предложил назначить главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Политика
Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство
Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Варшавы
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от гитлеровских войск обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие эпизоды военной операции.
Экономика
Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году
Рост реальных доходов и зарплат ожидается в России в текущем году. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Политика
Сенат начал рассмотрение дела об импичменте Трампу
Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.
Общество
Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд
Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.
Хоккей
Форвард «Нью-Джерси» разбил в кровь лицо Овечкину
Стоит отметить, что первом периоде встречи произошел неприятный инцидент с участием капитана хозяев Александра Овечкина.
Финансы
Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Авто
УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию
Из других внешних отличий внедорожника в новой спецверсии стоит выделить экспедиционный багажник на крыше с лестницей на пятой двери, сертифицированные и устанавливаемые на заводе в процессе производства, а также противотуманные фары и шильды с названием серии в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.
Армия и оружие
Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке
Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
Экономика
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников
Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Футбол
Защитник Джеймс продлил контракт с «Челси» до 2025 года
Защитник Рис Джеймс продлил контракт с «Челси».
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Авто
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину
Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Происшествия
В Алтайском крае задержанный покончил с собой в отделе полиции
В Алтайском крае началась проверка по факту самоубийства задержанного в отделе полиции по Новоалтайску, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.