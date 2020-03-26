Коронавирус

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Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин
Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся.
— Владимир ПутинSputnik Таджикистан 07:19

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Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

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Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС

С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Кривое-зеркало.ру 05:12
Общество

Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке

Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
iReactor вчера в 15:02
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС вчера в 02:55
Общество

В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
РИА Новости 06:50
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Политика

Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца

Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Lenta.ru 07:13
Общество

Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Lenta.ru 03:45
Авто

В США идеальный ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей

Текущий покупатель заплатил за культовый универсал 18 295 долларов или 1,43 млн рублей, если считать по актуальному курсу валют.
Car.ru 03:35
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Религия

В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь

В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Интерфакс 07:45
Политика

Российская гуманитарная помощь нанесла удар по авторитету НАТО

Польское издание Onet заявило, что российская гуманитарная помощь Италии нанесла удар по авторитету НАТО в Европейском Союзе.
Экспресс газета вчера в 17:23
Культура

Вышел тизер «Солнечных противоположностей» от создателя «Рика и Морти»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер мультипликационного сериала «Солнечные противоположности» от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда.
News.ru 04:40
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Политика

Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
РИА Новости 06:54
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вести.Ru 01:47
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В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса

Пациентов, у которых первыми в Кировской области был подтвержден коронавирус после их возвращения из поездки в Германию, выписали из инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:39
Общество

Через два дня в Подмосковье закроются магазины и кафе

Сегодня стало известно, что, согласно постановлению губернатора, с 28 марта до 5 апреля закроются все непродовольственные магазины, кафе, рестораны, столовые, буфеты Подмосковья.
Оka.fm 07:30
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК 07:18
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На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

По мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, Украине нужно попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
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Nissan привезет бюджетный кроссовер Datsun Magnite в РФ

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
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Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
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Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
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В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
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Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
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