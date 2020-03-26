Коронавирус
РИА НовостиПутин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца
Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся.
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Общество
Родителей волгоградских школьников пугают ложной информацией по СМС
С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11.00 часов до 21.00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий.
Общество
Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке
Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Политика
Путин допустил победу над коронавирусом за три месяца
Президент России Владимир Путин назвал срок победы над коронавирусом.
Общество
Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Авто
В США идеальный ВАЗ-2102 продали за 1,4 млн рублей
Текущий покупатель заплатил за культовый универсал 18 295 долларов или 1,43 млн рублей, если считать по актуальному курсу валют.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Религия
В РПЦ прокомментировали призыв Собянина не ходить в церковь
В РПЦ с пониманием относятся к рекомендации гражданских властей Москвы и Московской области гражданам "воздержаться от посещения религиозных объектов", но храмы закрывать не будут.
Политика
Российская гуманитарная помощь нанесла удар по авторитету НАТО
Польское издание Onet заявило, что российская гуманитарная помощь Италии нанесла удар по авторитету НАТО в Европейском Союзе.
Культура
Вышел тизер «Солнечных противоположностей» от создателя «Рика и Морти»
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер мультипликационного сериала «Солнечные противоположности» от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Политика
Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Происшествия
В Кирове выписали первых пациентов, вылечившихся от коронавируса
Пациентов, у которых первыми в Кировской области был подтвержден коронавирус после их возвращения из поездки в Германию, выписали из инфекционной больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Через два дня в Подмосковье закроются магазины и кафе
Сегодня стало известно, что, согласно постановлению губернатора, с 28 марта до 5 апреля закроются все непродовольственные магазины, кафе, рестораны, столовые, буфеты Подмосковья.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Политика
На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса
По мнению депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича, Украине нужно попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
Авто
Nissan привезет бюджетный кроссовер Datsun Magnite в РФ
Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который будет меньше в размерах и дешевле по цене, чем хорошо известный нам Juke, появится в Индии и России под брендом Datsun.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.