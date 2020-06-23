Экономика
Актуальные НовостиПутин: Россия не допустила резкого падения курса рубля
Владимир Путин заявил, что Россия сумела не допустить резкого падения курса рубля, который мог произойти из-за пандемии COVID-19. Более того, российская валюта уже вернула докризисные позиции.
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Владимир Путин: «России удалось не допустить резкого изменения курса рубля»
Петербургский дневник10:40
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Общество
Ученый заявил, что эпидемия коронавируса продлится до весны 2021 года
Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
Газета.Ru 12:08
Экономика
Кудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
ПРАЙМ 12:21
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Финансы
Минтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет
Для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей, сообщили РИА Новости в Минтруде России.
RT на русском 13:47
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Здоровье
Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Общество
Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Общество
Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, госпитализированный с коронавирусом, умер. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
RT на русском 09:38
Футбол
Агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат»
RT на русском 13:20
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Гаджеты
Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake
Компания Acer представила новый премиальный ноутбук Acer Swift 5. Его главной особенностью стало то, что он получил процессор нового поколения Intel Tiger Lake.
Ридус 12:54
Технологии
Японский суперкомпьютер признан мощнейшим в мире
Японский компьютер «Фугаку» возглавил топ-500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.
News.ru 05:19
Шоу-бизнес
Плачущая Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни у экс-супруга
Как оказалось, ее бывший гражданский муж Александр Смерфит, являющийся отцом дочери Анджелины, тяжело болен.
Московский Комсомолец вчера в 13:07
Происшествия
Виктюк отреагировал на обвинение в изнасиловании в адрес Райкова
Театрального режиссера Романа Виктюка возмутили новости об обвинении в изнасиловании, которое якобы выдвинула секретарь его театра против директора Валерия Райкова.
РИА Новости 06:47
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста 08:50
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Происшествия
В Екатеринбурге обстреляли трамвай
Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
РИА Новости 13:19
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
Наука
В Петербурге разрабатывают пиво со свойствами кефира
Основным компонентом разрабатываемого напитка станут тропические дрожжи, открытые в 1-й половине минувшего века микробиологом из Франции Анри Буларом.
Evo-rus.com 21 июня в 11:48
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Общество
Туроператор «Ника» заявил о прекращении деятельности
Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности.
Российская газета 05:27